Házenkáři Plzně sahali po jedné výhře, ale k titulu má blízko Karviná

Rychle získali náskok 3:0, v první půli odskočili až na rozdíl čtyř branek, v dramatickém závěru ještě v 54. minutě Chmelíkova rána znamenala vedení 29:28. Ale ani to házenkářům Plzně ve včerejším druhém finále extraligy v Karviné nestačilo. Domácí Baník udolal Talent těsně 32:31 a k titulu mu schází jediná výhra.

Už v sobotu totiž začal doma sérii přesvědčivým vítězstvím 30:24. Třetí duel se hraje v sobotu od 11 hodin v Plzni na Slovanech.

„Je to blbá situace, ale nemyslím, že bychom měli věšet hlavy. Každý zápas je jiný, to se ukázalo už v Karviné. První a druhý zápas z naší strany, to byly noc a den. Doma se o vítězství popereme, týmu věřím,“ prohlásil Michal Tonar, trenér Talentu Robstav-M. A. T. V úvodním utkání jeho svěřencům bleskla naděje jen na začátku druhé půle, kdy šňůrou pěti branek v řadě korigovali na 18:21. Ale Baník, který v útoku tlačil na soupeře se sedmi hráči bez gólmana, pak znovu získal klidný náskok.

„Brůna s Mlotkem to na spojkách hrají dobře. Ale ve druhém utkání už jsme je dokázali dostat pod tlak. I když byli v útoku v sedmi, dělali chyby a my je trestali. Většinu času jsme vedli, bohužel jsme často hráli v oslabení a to nám ubíralo spoustu sil,“ mínil kouč Tonar.

Karviná včera zlomila Talent až ve finiši díky střeleckému apetitu Monczky. V 56. minutě se v oslabení dostal k dorážce vlastní střely a přetočil skóre na 30:29. A pak se chladnokrevně ještě dvakrát prosadil ze značky sedmimetrového hodu, celkem jich v zápase proměnil osm! Poslední trefa Stehlíka ze stejné mety už padla po čase, to už karvinská hala byla v euforii.

„Věřím, že s tím doma něco uděláme. Srovnali jsme si to v hlavě a ještě o krok přidáme. Jsem rád, že jsme se v neděli herně zvedli, i když na konci jsme se dvěma blbými technickými chybami připravili alespoň o prodloužení. Snad jsme ale přišli na to, jak na Karvinou hrát,“ hodnotil plzeňský trenér.

Věří, že týmu pomůže i domácí prostředí. „Doufám, že bude plná hala. Karviná toho využila, lidi je hnali. Ale my máme ještě lepší fanoušky a věřím, že nás podpoří,“ vzkázal Tonar.