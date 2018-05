Cítím, že už potřebuji změnu, přiznává plzeňský lídr Tonar

Porážka 29:30 odpálila karvinskou euforii, Talent se podruhé v řadě stal korunním princem.

„Po zápase jsme cítili obrovské zklamání, chtěli jsme sérii dotáhnout k pátému utkání. Ale myslím, že časem i tuhle sezonu doceníme,“ prohlásil Tonar, střední spojka Talentu, který příští týden oslaví pětadvacáté narozeniny.

Zároveň přiznal, že by si konečně rád zkusil zahraniční angažmá.

V červnu vám končí smlouva. Znamená to, že Plzeň opouštíte?

Uvidíme. Během pár týdnů bych chtěl mít jasno. Netajím se tím, že zahraniční angažmá bych si chtěl zkusit. Už loni tam nějaké náznaky byly, nevyšlo to. Jsem tady nějakých osm devět sezon a už na sobě cítím, že změnu potřebuju. Ale jisté ještě nic není.

Když se ohlédnete za minulou sezonou, jak ji hodnotíte?

Určitě jako úspěšnou. Po dvaceti letech jsme do Plzně vrátili trofej za vítězství v Českém poháru. Dostali jsme se v extralize znovu do finále, byli kousek od zlata. A i když teď ještě cítíme zklamání, postupem času tuhle sezonu doceníme.

Mrzí vás tahle finálová porážka s Karvinou víc než loňská s pražskou Duklou?

Asi jo. Z Karviné jsme si sice přivezli nepříznivý stav 0:2 na zápasy, ale třetí zápas jsme zvládli. A když jsme ve druhém poločase toho čtvrtého smazali šestibrankové manko a šli do vedení, všichni jsme věřili, že je v našich silách to ještě zlomit. Obrovský dík patří fanouškům, kteří nás v tom nenechali. O to víc mě mrzí, že jsme tu sérii neprotáhli do rozhodující bitvy v Karviné.

V čem byl soupeř ve finále lepší?

V play off rozhodují maličkosti. Ukázalo se, že Karviná má skvěle poskládaný mančaft pro vyřazovací část. Dokázali to už v minulosti a teď se zdá, že se jim vrací ten úspěšný mód. Tým doplnili zkušení kluci, bylo na nich vidět, jak moc titul chtějí získat. To my také, vždyť oproti loňsku tady je nový trenér i půlka mančaftu. Ale o ten kousek byli lepší a zlato mají zaslouženě. V play off navíc vytáhli eso z rukávu, hru se sedmi hráči v útoku. V Čechách na to nejsme zvyklí.

Stane se z toho v lize trend?

Uvidíme. Myslím, že až s námi s tím měli trošku problémy, že jsme je donutili na to reagovat. Ale je fakt, že se to brání strašně těžko. A když si nepomůžete góly do prázdné branky, což je riziko tohohle stylu, je to hodně složité. My jsme tu branku párkrát navíc ani netrefili, i to nás v klíčových chvílích sráželo.