Ženy Plzně jsou znovu mezi českou elitou házené. A kluby otupily ostří

Česko-slovenskou MOL ligu už poznala v dresu Sokolu Písek.

„Bude to jiné. V Písku byla skvělá parta, hrála jsem tam moc ráda. Ale přece jen, tady s holkami jsem vyrůstala, jsme spolu možná od šesti let, jsme jako rodina,“ líčila za pár dnů jednadvacetiletá hráčka.



Bude to velký skok. Zvládne tým realitu, že oproti minulé sezoně v první lize tolik výher nepřijde?

Víme, že s tím musíme počítat. Nevyhrajeme tři čtvrtiny zápasů jako uplynulou sezonu. Ale půjdeme do toho naplno. Chceme ukázat, že to můžeme hrát.

Na co mladý plzeňský tým bude v MOL lize mít?

Věřím, že se můžeme udržet. Že nějaké slovenské i české týmy dokážeme porazit. Máme mladý tým, zkusíme je uběhat... A třeba to bude stačit. (smích)

Co podle vás rozhodlo o postupu do interligy. Jen pro připomenutí, sezonu jste začaly nepovedeným derby s HC Plzeň.

A to bylo velké probuzení do reality. Nebyly jsme ještě sehrané, po přechodu ze Slavie do DHC jsme s holkami potřebovaly trošku času. Ale pak už si to rychle sedlo, dorostenky do toho rychle zapadly a začaly jsme si věřit.

Kdy jste vlastně v postup začala věřit vy?

Upřímně? Od začátku. Tu sezonu předtím jsme skončili druhé a to nás hrálo v podstatě jen sedm hráček. Teď byl kádr daleko širší, bylo nás okolo šestnácti a mohly jsme rozložit síly.

Nakonec jste si postup zajistily už pár kol před koncem. Byla to velká euforie?

Byla. Ten předposlední to byly samé srandičky. Ale najednou přišel pocit: Ty jo, my tam fakt jsme! Vedení začalo shánět finance, což se povedlo, pak se zeptalo nás, zda do toho jdeme. A my se s holkami hned shodly, že když jsme první ligu vyhrály, chceme si to na vlastní kůži zkusit.

Co tým v MOL lize bude zdobit?

No přece krásné holky! (smích) Ale vážně. Interligu jsem už poznala, myslím, že tam se to hraje hodně na sílu, přetlačit soupeřky. Což my moc hrát nemůžeme, máme jiné typy hráček. Chceme předvádět rychlou házenou, prosadit se střelecky. Snad to půjde.

Jste ráda, že po letech se dokázaly v Plzni domluvit tři ženské kluby? Do MOL ligy by vás měly posílit i hráčky z HC Plzeň.

Zpočátku jsem byla až překvapená, protože ta rivalita byla opravdu veliká. Ale první krok přišel před minulou sezonou, kdy jsme jako ženy přešly ze Slavie pod hlavičku DHC. Teď by měly přijít nějaké holky z HC Plzeň, se kterými se dobře znám a nemáme spolu žádný problém. Vlastně jsme se potkávaly i v jednom akademickém týmu, takže souhra už tam nějaká byla. Myslím, že to bude dobré.

Hned v úvodním kole 5. září vás čeká domácí zápas se Slavií Praha, kde působí vaše sestřenice Veronika. Bude to pikantní?

Bude to fakt zajímavé. Obě víme, že proti sobě nechceme a neumíme hrát. Známe se dokonale, každý náznak, krok do strany... Víme, co pak přijde. Bude to složité.