Kopřivnici máme co vracet, říká plzeňský Poloz před startem jara

Minulý víkend byl David Poloz nejlepším střelcem házenkářů Talentu v obou zápasech pohárového Final4 v Chebu a hlavním tahounem za trofejí, kterou Plzeň vybojovala po dlouhých dvaceti letech.

„Měl jsem štěstí, že mi to tam napadalo,“ ohodnotil lakonicky svůj výkon 23letý Poloz po čtvrtečním tréninku. To už se tým chystal na další extraligové boje, po reprezentační pauze Talent zítra od 10.30 hodin v městské hale na Slovanech přivítá Kopřivnici.

Pohárové semifinále v Chebu proti Novému Veselí jste hrál při absenci Stehlíka a Jonáše na pravé spojce. Jak jste se tam cítil?

Věděl jsem to čtrnáct dnů dopředu, takže jsem se připravil. Nebylo to úplně nové, už ve Zlíně jsem občas hrál spojku. Jsem rád, že se ten záskok povedl. Teď už se rád vrátím zpátky na křídlo, i když na spojce je častější kontakt s balonem.

Start do nového roku vám vyšel, jak jste nažhavení na zbývající část extraligy?

Hodně, zimní pauza byla dlouhá. Už se nemůžeme dočkat. I to pohárové finále jsme brali jako test na ostrý start další fáze extraligové sezony.

I tak ale bylo v Chebu z mužstva znát velké odhodlání pohár získat. Bylo to tím, že Plzeň tuhle trofej dlouho nezískala?

Většina z nás v současném týmu pohár nikdy nevyhrála, proto byl hlad po vítězství tak velký. A myslím, že i proto jsme oba zápasy na finálovém turnaji zvládli.

Věříte, že vám pohárový triumf přidal sebevědomí a přenesete si ho i do extraligy?

Psychicky nám to vítězství pomohlo určitě, naše sebevědomí se zvedlo. A věřím, že díky tomu budeme lépe zvládat vyrovnané koncovky zápasů v extralize.

Na úvod jarní části soutěže vás čeká doma Kopřivnice. Jaký je to soupeř?

Extraliga je letos hodně vyrovnaná, nejde si moc vybírat. Ale my doma nebereme nic jiného než vítězství.

Navíc jim máte co oplácet, na podzim jste na Moravě prohráli 26:28.

O to teď máme větší motivaci. Trenér nám to připomínal, takže jsme se připravovali důsledně a porážku jim chceme vrátit.

Vybavíte si ten zápas? Co tehdy bylo špatně?

Velké problémy nám dělala jejich obrana, v postupném útoku jsme úplně propadli. Oni to naopak hodně tahali až na šestku, do faulů a s tím jsme se nedokázali poprat. Doma to musí být lepší.

Díky lepšímu skóre držíte první příčku tabulky před druhým Zubřím. Bude hodně těžké se na čele udržet až do play-off?

Chceme skončit co nejvýše. Ale jak jsem se tak koukal na rozlosování, čekají nás hodně těžké zápasy venku, na hřištích soupeřů z čela tabulky. Myslím, že základní část bude zajímavá až do posledního kola.