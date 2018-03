Plzeňští házenkáři rozprášili Strakonice a živí naději na elitní čtyřku

Rozhodnou poslední dvě kola základní části, Plzeň ztrácí jediný bod na čtvrtou Karvinou, dva pak na dvojici Dukla - Lovosice.

„Dnes jsme spokojení s výhrou i gólovým rozdílem. Ale mohlo to být ještě lepší. Byly tam pasáže, kdy jsme vyrobili čtyři technické chyby za sebou a to je průšvih. Proti silnějším soupeřům by se nám to vymstilo,“ hodnotil plzeňský trenér Michal Tonar starší a vyhlížel už příští víkend, kdy Talent čeká těžký zápas na Dukle. „Tam by se nám tyhle chyby vymstily a těžko bychom mohli myslet na výhru. A my tam vyhrát chceme.“

V prvním poločase sice hosté stáhli manko čtyř branek a v 11. minutě Wildt, plzeňský host na straně Jihočechů, korigoval stav na 7:6. Ale domácí rychle získali klid, většinu akcí táhl Ivancev, společně s Polozem nejlepší střelci zápasu s devíti trefami. Chmelík v poslední vteřině před pauzou zvýšil na 18:10, a když hned po přestávce pálil přesně i Jonáš, vypadalo to na exhibici.

Momentka z utkání Plzeň (černá) vs. Strakonice

Místo toho přišla nejslabší pasáž Talentu. Strakonice další desetiminutovku vyhráli 7:2 a ve 42. minutě znovu Wildt upravil na 21:17! Po faulu na Marienku navíc dostali hosté výhodu sedmimetrového hodu. Jenže Štochl pokus Mošovského vyrazil a zavelel k rozhodující ofenzivě, tu podpořil dalšími zákroky Šmíd. Za dalších dvanáct minut po přesné ráně Poloze odskočila Plzeň už na rozdíl deseti gólů 29:19, bylo jasno.

„Můžeme být spokojení, s body i s výkonem. A já osobně? Když se střelecky daří, psychicky se to vždycky projeví a hraje se mnohem lépe. Věřím, že to pomůže i do dalších zápasů,“ řekl David Poloz.

„Výsledek vypadá jednoznačně, ale po posledních výsledcích jsme nechtěli nic podcenit. Potřebovali jsme se odrazit a vyhrát přesvědčivým rozdílem,“ doplnil křídelník Jan Chmelík. Ten už se hodně těší na sobotní duel v Praze proti Dukle, odkud do Plzně před sezonou přišel. „Těším se na to celé jaro. Přijede spousta kamarádů, asi vypíšu i něco v kabině. Hrozně rád bych tam uspěl a ukázal, že mi mohli dávat víc šancí,“ svěřil se Chmelík.

Ty body by se zároveň Plzni v boji o čtyřku náramně hodily.