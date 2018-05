Finálový úkol házenkářů Plzně zní jasně: srovnat sérii s Karvinou

Série se přesunuje do Plzně, třetí utkání je na programu zítra od 11 hodin. Pokud Talent sníží, bude se hrát v městské hale na Slovanech v neděli od 17 hodin i čtvrtý duel.

„Je to obrovský boj, který bude pokračovat v Plzni. Je to vypjaté, na hřišti jsou ti nejzkušenější, z obou stran to tahá pár kluků,“ uvedl karvinský trenér Marek Michalisko.

Vypjatá atmosféra se dá čekat i zítra v Plzni. A hráči Talentu touží bojovat před plnou halou. „Je to finále, musí to být vypjaté. Kdyby nebylo, tak je něco špatně,“ pousmál se plzeňský pivot Jakub Šindelář.

Ten litoval hlavně druhého utkání na Moravě, v němž Talent po většinu času vedl a vítězství ztratil až v poslední pětiminutovce. „Doma se s tím musíme popasovat ještě lépe. Dokázali jsme relativně dobře ubránit karvinskou hru v sedmi bez brankáře, ale bohužel jsme to nedokázali ještě víc využít brankami přes celé hřiště,“ řekl Šindelář.

Víru neztrácí ani kouč Talentu Robstav-M. A. T. Tonar. „Kluci se znají, na hřišti rozhodují maličkosti. Ale já věřím, že finále bude ještě dlouhé a do Karviné se vrátíme,“ prohlásil Michal Tonar.

Smělý plán, těžká cesta...