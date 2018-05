Kdo půjde do branky? Plzeňští házenkáři valí soupeře i rotací gólmanů

Jenže tím výčet brankářských pochval nekončí. Svou porci zvládl i další mladík Filip Herajt, ten mezi tyčemi zahájil nedělní čtvrtý duel a připsal si několik těžkých zákroků. A aby toho nebylo málo, jejich mentor Jan Štochl ve druhém poločase deptal soupeře při sedmimetrových hodech, zlikvidoval hned tři!

„Všichni tři nás celou sezonu drží nahoře. Je to samozřejmě ve spolupráci s dobrou obranou, ale gólmani jsou jedním z kamínků mozaiky našeho postupu do finále,“ říká plzeňský kouč Michal Tonar.

Právě jejich rotace nechává soupeře v nejistotě. Ač je Štochl, zároveň hrající asistent, nepsanou jedničkou, tuhle roli odmítá.

„Máme svůj systém nasazování do zápasů a každý má svou důležitou roli,“ tvrdí 43letý Štochl. Sám chytá poslední rok, pak končí skvělou kariéru. A definitivně předá žezlo mladším kolegům, 24letému Šmídovi a ještě o téměř tři roky mladšímu Herajtovi.

„Tušil jsem, že když jsem se do branky nedostal v Zubří, šance přijde doma. Připravoval jsem se o to víc, věděl jsem, že musím zachytat, navíc to bylo před našimi fanoušky. Jsem rád, že to klaplo a že jsme ve finále,“ svěřil se Šmíd po nedělní třetí výhře v sérii (28:25).

Semifinálovou sérii rozvířila i kauza okolo druhého zápasu v Zubří. Plzeň protestovala, že jí sudí v poslední vteřině neuznali vítězný gól, Zubří kontrovalo, že padl z přešlapu. Svaz nejprve nařídil opakování utkání, další orgán verdikt odvolal.

„Snažili jsme se tím moc nezabývat. Na situaci to stejně nic neměnilo. My jsme chtěli oba domácí zápasy zvládnout a rozhodnout o postupu,“ popisoval Šmíd. „Nebyla tam extra motivace navíc, tou už je samotné play off. Jsme dobrý mančaft, který se dokáže nahecovat v pravou chvíli,“ doplnil syn někdejšího hokejového obránce Škody.

I díky němu Talent úkol zvládl. A Štochlovy chycené sedmičky jízdu do finále ještě zpestřily. „Od Honzy to byla fantazie. Takové chvíle lámou sebevědomí soupeře,“ chválil spoluhráče reprezentant Jan Stehlík. Teď Plzeň doufá, že gólmanské manévry jí pomohou i ve finále proti Karviné. Série začíná už o víkendu na Moravě, hraje se v sobotu od 18 hodin a v neděli od 10.30 hodin.

„Jsou ještě silnější než Zubří. Srbský gólman Marjanovič a Brůna na spojce, to jsou persony. Ale já doufám, že navážeme na lednové finále Českého poháru, kdy jsme je dokázali porazit,“ připomněl Šmíd.

Nad dotazem, zda začne v brance on, se jen pousmál. „Zase se pečlivě připravím. Kdo bude chytat, to se určí až těsně před zápasem. Takhle nám to funguje celou sezonu, jsme na to zvyklí,“ nadhodil.

Tak proč to měnit před finále?