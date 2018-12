Plzeňský házenkář Tonar po prohře s Duklou: Je to naše blbost

Házenkáři Talentu Robstav-M. A. T. Plzeň dosud měli stoprocentní domácí bilanci. Až přišla nešťastná předehrávka 13. kola extraligy. I po víkendu, až dohrají svoje zápasy i ostatní, si plzeňští házenkáři udrží druhé místo v tabulce, ale Karviné dají šanci zvýšit náskok a dalším soupeřům možnost dotáhnout se.

V čem byl proti Dukle problém? Už v tom, že jste od začátku jen dotahovali?

Určitě. V útoku jsme je sice v první půli přehrávali, ale opět jsme selhávali ve vyložených šancích. Tím jsme sami dostali soupeře na koně a poločas prohráli o dvě branky.

Co jste si říkali o přestávce?

Že musíme vytrvat a přijde zlepšení. Jenže pak už jsme ani v útoku nedokázali najít recept, jak Duklu přehrát. Přišli jsme na to až v závěru a na zvrat to stejně nestačilo.

Neměla taková šňůra přijít dřív?

Měla. My jsme hlavně měli proměňovat šance v první půli. Tam jsme obranu přehráli a zase jsme pohořeli v koncovce. To byl klíč k úspěchu.

Kouč Dukly Čurda říkal, že velký podíl na jejich výhře má gólman Petržela. Souhlasíte?

Je to zkušený gólman, určitě byl poctivě připravený. Chytal dobře. Ale já si myslím, že je to spíš naše blbost. Tam byly jasné šance, které se musí dávat.

Neproměňování šancí je problém, který se opakuje už několik zápasů. Co s tím?

To kdybychom věděli... Trápí nás to skoro od začátku sezony. Zaměřujeme se na to v tréninku, ale přijde zápas a je to jak přes kopírák. Přehrajeme obranu, vytvoříme si šanci, ale nedáme gól. Pak nás to stojí zbytečně moc sil. A s tak kvalitním mančaftem, jako je Dukla, už se náskok dotáhnout nepovedlo.