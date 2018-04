Pan Neprůstřelný. Plzeňský Štochl nepustil gól posledních 12 minut

Jenže od tohoto momentu je deptal dvoumetrový fantom mezi tyčemi Talentu. Jan Štochl až se stoickým klidem zamkl branku, dvanáct minut neinkasoval! A Plzeň v divokém finiši otočila skóre na 24:23.

„Závěr byl hektický, každý ho prožíval jinak. Zdravá míra nervozity je pro mě dobrá. Když jsem moc v klidu, hledám, jak to změnit, a začnu se třeba trošku dohadovat s rozhodčími,“ líčil 43letý Štochl.

Předem oznámil, že tohle je jeho poslední sezona, po ní se přesouvá na post sportovního ředitele Talentu. Rád by se loučil s medailí a po dvou domácích zápasech je Plzeň blízko semifinále. „Máme dvě výhry, jenže potřebujeme tři. Splněno zdaleka není,“ varoval.

Při obratu v závěru druhé bitvy měl Štochl hlavní slovo. Kryl tutovku Reichela z pivota, odrazil pumelici Patzela, Kastner ho při sedmičce trefil do boku. Ale hlavním „nešťastníkem“ byl Mubenzem. Třikrát to vzal na sebe, třikrát se smál skvělý Štochl.

„Celý zápas mi přišlo, že měl hodně lepších možností střílet, ale nevyužil toho. Na konci to asi chtěl vzít za každou cenu na sebe, ale ty pozice měl horší,“ všiml si gólman, který si v minulosti zachytal i bundesligu.

Talent přitom ve druhém poločase přečkal klinickou smrt. Prohospodařil vedení 19:16, soupeř šňůrou pěti gólů stav přetočil, ale Plzeň těžkou chvíli zvládla.

„Dukla dnes byla možná o něco lepší. Důležité bylo, že jsme se z toho nepo… Hráli jsme dál to své a vyplatilo se. I díky divákům, kteří nám moc pomohli,“ děkoval Štochl, podle kterého rozhodla i zkušenost. „Ukázalo se, že tady máme spoustu kluků, kteří v play off mají něco odehráno. To se na konci projevilo, jinak byly oba zápasy hodně vyrovnané.“

Při posledním plzeňském titulu před dvěma lety ničil ve finále střelce Dukly jiný čtyřicátník Radek Motlík. Před rokem v boji o titul slavila Dukla. Co teď? „Loni říkali, že se mě nebojí. Tak uvidíme, jak dopadne tahle série,“ nadhodil Štochl.

Talentu pořád ještě jeden krok schází...