O Zlatou přilbu pojede v Pardubicích řada plochodrážních hvězd

Zúčastnit by se mělo přes zranění některých hvězd 11 jezdců, kteří zasáhli do letošního seriálu Grand Prix, a to včetně nejlepšího českého závodníka posledních let Václava Milíka.

Mezi 36 plochodrážníky ve startovní listině jsou obhájce loňského prvenství Rus Emil Sajfutdinov, předloňský vítěz Jurica Pavlic z Chorvatska, dvojnásobný držitel Zlaté přilby Rune Holta (2009 a 2011), Švéd Andreas Jonsson (2007), Dán Hans Andersen (2008), ale také dvojnásobný mistr světa z let 2013 a 2015 Brit Tai Woffinden, Australan Troy Batchelor či Polák Patryk Dudek.

„A věřím, že dorazí i další australský jezdec Jason Doyle,“ připomněl předseda AMK Zlatá přilba Pardubice Evžen Erban na dnešní tiskové konferenci možnost startu průběžného lídra letošní Grand Prix, jenž v seriálu mistrovství světa opanoval poslední dva závody na pražském stadionu Markéta. „Čekáme na jeho odpověď na naši pozvánku,“ dodal Erban.

Posledním Čechem, který dokázal závod vyhrát, byl v roce 1996 Tomáš Topinka. Letos bude v tomto ohledu upřena velká pozornost na čtyřiadvacetiletého Milíka, jenž prožívá výbornou sezonu a zazářil při domácí Grand Prix překvapivou třetí příčkou.

„Jsem hrozně rád, že se můžu objevit na Zlaté přilbě, protože se mi to předchozí roky krylo s finále v polské lize. Poslední dobou se mi docela daří, ale je zřejmé, že ta konkurence bude v Pardubicích obrovská. Určitě bych však jako český zástupce chtěl dát tu Zlatou přilbu po tak dlouhé době na hlavu,“ připomněl Milík 21 let dlouhé čekání.

Přilbu pro vítěze opět zhotovil klenotník Pavel Lejhanec. Dokončil ji v uplynulých dnech. „Na tradiční trofeji není nic zvláštního. Začal jsem na ní pracovat před dvěma lety a už nyní mám připravené i dva polotovary pro 70. a 71. ročník,“ prozradil Lejhanec.

Program pardubického plochodrážního víkendu zahájí v pátek 29. září finále mistrovství světa jezdců do 21 let, v sobotu přijde na řadu Zlatá stuha juniorů. V neděli v poledne začnou první jízdy vylučovacích skupin Zlaté přilby. Jako tradičně naváže na Zlatou přilbu pondělní Memoriál Luboše Tomíčka, který se jezdí v Praze.