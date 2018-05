Milík: Chci do Grand Prix. Míří za ním celá moje kariéra

„Vousy se mi začaly líbit, tak jsem si řekl, proč je nenosit. Nedávno jsem ale byl v barber shopu, aby mi to trochu upravili. Ta přezdívka je fajn,“ usmíval se Milík v rozhovoru na plochodrážním stadionu ve Svítkově.

Čtyřiadvacetiletý závodník si polské příznivce tohoto sportu nezískává jen svým vzhledem, ale v posledních třech letech hlavně výsledky. Letošní začátek sezony mu sedl také báječně. V dresu wroclavské Sparty zajel parádní jedenáctibodový závod proti Lesznu. O týden později ale zapsal pouze čtyři body v Toruni.

„Je to hlavně nevyježděností. Zatím nebylo moc závodů, bude to ještě dlouhé. Provedli jsme teď pár změn na motorech, tak uvidíme. Věřím svým ladičům, že vše připravili perfektně,“ řekl minulý týden Milík.

Jeho slova se potvrdila na prvního máje v Praze na Markétě, kam dostal divokou kartu a zopakoval zde loňské bronzové umístění.

„Jsem rád, že jsem tu divokou kartu dostal a mohl si to znova zkusit. Rád bych ale jezdil celý seriál Grand Prix,“ netajil se Milík.

Za postupem do světového šampionátu se už pár let žene.

„Míří za ním celá moje kariéra. Snad se mi to podaří. Klukům samozřejmě přeju pevné zdraví, ale jsem teď první náhradník a moc by mi pomohlo, kdybych se tam dostal alespoň na pár závodů. Chtěl bych, aby čeští fanoušci v Grand Prix měli komu fandit. Prostě tam chci,“ přál si český Rumcajs.

Šanci dostat se do seriálu bude mít Milík v challenge mistrovství Evropy, o které se jelo minulý týden ve Svítkově.

„Byl to krásný závod plný bojovnosti, koukalo se na to hezky,“ chválil Milík pardubický podnik.

On sám mohl pouze rozdávat úsměvy na tribuně plochodrážního stadionu, protože účast v challenge měl již zajištěnou.

„Jsem hrozně rád, že jsem do semifinále nemusel, protože projít tím sítem je hrozně těžké. Zároveň je ale trošku škoda, že právě letos jsem se nemohl zúčastnit, když se jelo zrovna ve Svítkově,“ zalitoval na moment Milík.

Na něj má totiž mladý závodník jen ty nejlepší vzpomínky, když zde na konci minulé sezony ovládl 69. Zlatou přilbu.

„To, co jsem tady zažil, bylo něco neuvěřitelného. Až druhý den po závodě mi došlo, co jsem dokázal, a budu na to vzpomínat do konce života,“ zářil.

Nejstaršího plochodrážního závodu světa se nepochybně zúčastní i letos. Na obhajobu loňského vítězství ale příliš nemyslí.

„Určitě bych byl rád, kdyby se to podařilo. Půjde o jubilejní 70. ročník, takže by to bylo skvělé, ale v první řadě jsem rád alespoň za to jedno vítězství,“ řekl Milík a pokorně dodal: „Domácímu závodníkovi se zde nepodařilo vyhrát 21 let a moc si vážím toho, že jsem to po takové době dokázal zrovna já.“

Zlatá přilba se letos pojede poslední neděli v září.