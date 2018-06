Milík s Francem pojedou v Manchesteru o finále ploché dráhy národů

Franc s Milíkem vyzvou od 19 hodin na národním plochodrážním stadionu v boji o tři postupové příčky zástupce domácí Británie, Finska, Francie, Švédska, Itálie a Austrálie. V týmu je doplní junior Jan Kvěch. Závodník do 21 let může být podle pravidel v průběhu závodu libovolně nasazován, ale přitom do něj nemusí vůbec zasáhnout.

Úvodní semifinále se jelo v sobotu. Hostil ho rovněž za účasti sedmi zemí německý Teterow a postup si kromě Rusů, kteří ve dvojici Arťom Laguta, Emil Sajfutdinov potvrdili roli hlavních favoritů, zajistili také domácí Němci a Dánové.

Poláci, kteří v předchozích dvou letech ovládli MS družstev, byli jakožto pořadatel závěrečných bojů nasazeni až přímo do finále, které se pojede v pátek a v sobotu ve Vratislavi.

Oba závodní dny na polské půdě se budou sčítat, přičemž vítěz si zajistí přímý postup do tzv. velkého finále a týmy ze druhé a třetí příčky se spolu utkají o to, kdo v něm vítěze předchozích bojů vyzve v souboji o celkové prvenství v ploché dráze národů.

„Už se moc těšíme do Vratislavi. Samozřejmě se pokusíme vyhrát i tam a zapsat se tak do historie. Finále ale bude o hodně těžší než semifinálový závod. Bude to tvrdé,“ předpověděl Sajfutdinov.