Franc vyhrál sobotní finále republikového šampionátu suverénně. „Od jednadvaceti let o to usiluju a buď jsem si to zkazil sám, nebo jsem měl velkou smůlu nebo technický problém. Takže do poslední chvíle, než jsem dojel do cíle, jsem tomu nevěřil. Strašně si toho vážím,“ řekl závodník pražské Markéty České televizi.

Na stupně vítězů France doprovodili druhý Eduard Krčmář a třetí Zdeněk Simota.