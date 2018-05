V Pavlovicích začíná nabitá sezona ploché dráhy, jede se i podnik MS

„Flat track už jsme tady měli před rokem. Je to vlastně americká plochá dráha, jezdí se na speciálních nízkých motorkách s obsahem okolo 450 kubíků se širokou gumou, mají jen zadní brzdu a snížené pérování,“ popsal Věroslav Kollert z vedení pořádajícího libereckého klubu.

Oproti ploché dráze se Flat track liší hlavně tím, že v kvalifikačních jízdách startuje podle počtu přihlášek deset až šestnáct závodníků najednou, jezdí se na deset kol a startuje se na světla, ne na pásku. „Prostě jede plný startovní rošt, takže v deseti jezdcích najednou je to na té naší kratší dráze pěkný mazec,“ říká Kollert.

Na pavlovickém oválu se v sobotu od 15 hodin objeví česká špička Flat tracku včetně tří jezdců, kteří už se kvalifikovali na světový šampionát. Jezdí se ve třech kategoriích: hlavní FT1 Competition, Classics a Veteran.

Vrcholem plochodrážní sezony v Liberci bude v polovině června semifinále mistrovství světa jezdců do 21 let. Podnik světového kalibru se na pavlovický stadion vrací po téměř půlstoletí. „Ovšem tehdy to byl závod dospělých a byla to v uvozovkách jen kvalifikace mistrovství světa, kdežto teď půjde o přímý postup do finále světového šampionátu a takhle vysoko postavený závod se v Liberci ještě nejel,“ pochvaloval si Věroslav Kollert.

Toto semifinále MS je pro pořadatele z klubu Plochá dráha Liberec jakousi odměnou za úspěšné pořádání semifinálových závodů ME vloni a předloni.

V srpnu a v září bude ještě stadion v Liberci-Pavlovicích, který letos slaví 120 let od vzniku, navrch hostit dva vrcholné české plochodrážní podniky.