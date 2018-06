„Bedna“ před českým publikem mě potěšila, říká plochodrážník Štichauer

Na dlouhé dráze v lázeňském městě Štichauer splnil cíl, kvůli kterému sem přicestoval především: postoupil do další fáze mistrovství světa, tzv. challenge.

„Je to pro mě potěšující výsledek. Za bednu před českým publikem jsem rád, měl jsem kolem sebe skvělý tým a všechno do sebe zapadlo,“ líčil 30letý plochodrážník. „Teď bude ještě potřeba postoupit přes challenge do Grand Prix.“

Štichauer přitom letos na dlouhé ploché dráze absolvoval teprve třetí závod. „Vedle toho jsem ve čtvrtek jel ještě jeden volný v německém Altripu, kde jsem ovšem upadl,“ poznamenal.

V Mariánských Lázních byli lepší než on pouze Němci Tebbe a Diener, na něž Štichauer v součtu ztratil pouhý bodík. „Oba jsem porazil, ale pak jsem prohrál s jedním Finem, o kterém jsem do té doby neslyšel, i s Holanďanem Van der Steenem,“ sdělil. „Byli tam výborní i slabší jezdci, úroveň bych hodnotil jako lepší průměr, na stupnici od jedné do desíti by to bylo tak 7,“ přemítal.

V následném mistrovství republiky byl opět třetí, ovšem konkurence zdaleka nebyla tak početná jako prve. Tentokrát nestačil na Josefa France a také na Martina Malíka.

„Byl to zkrácený závod vabank, jenom na jednu jízdu,“ podotkl Štichauer. „Losovali jsme si startovní pozice a já neměl štěstí - dostal jsem tu nejméně výhodnou u vnitřního oválu, kde snad za celý den neprojela kropička... Neměl jsem dobrý start, navíc se mi motorka utrhla o obrubník, který byl zahrabaný.“

V jeho výkonu se při republikovém šampionátu pravděpodobně projevila i narůstající únava. „Závodili jsme od sedmi ráno, v kombinéze jsem strávil deset hodin. Bylo toho moc,“ uvedl Štichauer.

Samotné dějiště soutěží označil za unikátní. „V Mariánských Lázních mají jedinou dlouhou dráhu u nás, která navíc měří rovný kilometr. Je rychlá a samozřejmě fyzicky náročná. Na celém světě je takových obrů jen pár,“ vypočetl Štichauer.

V neděli v Žarnovici vyválčil v extralize pro změnu na krátké dráze z celkových 34 bodů Zlaté přilby sedm. Chtěl víc, ale i tenhle příspěvek nakonec stačil k tomu, aby pardubický klub na Slovensku obsadil druhé místo a v nejvyšší soutěži poskočil po dvou kolech do čela se tříbodovým náskokem na Slaný, v Žarnovici vítězný, i na obhájce titulu z pražské Markéty.

„Pro náš tým i pro diváky je dobré, že je to takhle vyrovnané. Obával jsem se, že moje body budou trochu chybět, protože s tím, co umím, bych jich měl vždycky získat tak o tři čtyři víc,“ řekl Štichauer. „Ale krátká dráha je jiná než dlouhá, mám problém se s tím přechodem srovnat. Nebylo to úplně ono. Budeme testovat nové motory, abychom to vyladili. Červen je totiž měsíc extraligy, jede se každý víkend. Chtěl bych, abychom začali vyhrávat jak já, tak i tým,“ doplnil.