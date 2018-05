Začíná plochodrážní Grand Prix, v Praze bude mít druhou zastávku

V nabitém startovním poli stabilních 15 účastníků seriálu, k nimž vždy na každý závod přibude jeden jezdec díky divoké kartě, je jako obvykle těžké hledat favorita, jenž by měl čnít nad ostatní.

Opět pojedou legendy jako Američan Greg Hancock, jenž od vzniku Grand Prix v roce 1995 nevynechal jedinou sezonu a čtyřikrát slavil titul mistra světa (1997, 2011, 2014 a 2016), či Dán Nicki Pedersen, před nímž je 18. sezona v seriálu a třikrát v něm triumfoval (2003, 2007 a 2008).

Loni z něj na dlouho oba vypadli kvůli zdravotním potížím, o to větší chuť mají na závody zase letos. Sedmačtyřicetiletý Hancock absolvoval jen polovinu závodů, o sedm let mladší Pedersen dokonce pouze dva. „Je vážně skvělé být zase zpátky. Když z toho vypadnete, rychle se na vás zapomene. A mně to všechno kolem hrozně chybělo,“ prohlásil Hancock.

Program Grand Prix 2018 12. května - Varšava (Pol.)

26. května - Praha (ČR)

30. června - Horsens (Dán.)

7. července - Hallstavik (Švéd.)

21. července - Cardiff (Brit.)

11. srpna - Malilla (Švéd.)

25. srpna - Chorzów (Pol.)

8. září - Krško (Slovin.)

22. září - Teterow (Něm.)

6. října - Toruň (Pol.)

Světových šampionů ale bude na startu víc: o třetí titul po letech 2013 a 2015 bude usilovat Brit Tai Woffinden, jenž byl předloni druhý a loni třetí, v roce 2012 byl nejlepší v konečném účtování Australan Chris Holder, loni jásal jeho krajan Jason Doyle.

Před Doylem je nyní velká výzva. Obhájit prvenství se od doby, kdy se jede o světový titul v rámci seriálu Grand Prix, podařilo jen dvěma mužům - dvakrát švédskému velikánovi Tonymu Rickardssonovi (1998/1999 a 2001/2002) a právě Pedersenovi.

Dvaatřicetiletý Doyle moc dobře ví, jak těžký bude návrat na trůn, ale právě s ohledem na historii si tím zbytečně nezatěžuje hlavu. „Grand Prix je ohromně náročná. Chci se především udržet mezi touto elitou a užívat si to. Je obrovská pocta už jen to, když vyhrajete ten jeden titul a nepovede se vám to nikdy zopakovat,“ prohlásil Doyle.

„Moc úspěšných obhájců v historii nebylo, a když se na to dívám z tohoto pohledu, tak necítím ani žádný tlak. Kdyby se to povedlo mnoha jezdům, bylo by to jiné. Rád bych prožil hlavně rok bez zranění. Když se tohle povede a já do toho dám ze sebe zase to nejlepší, může to vyjít,“ věří Doyle.

Na úspěch v prvním závodě, který by se měl jet před více než 50 tisíci diváky, si brousí zuby i silné polské kvarteto Patryk Dudek, jenž skončil loni celkově druhý, Maciej Janowski, Bartosz Zmarzlik a Przemyslaw Pawlicki, který už sice do seriálu v minulosti zasáhl, ale stejně jako Brit Craig Cook ho stabilně pojede poprvé.

„Varšava je skvělým místem, kde sezonu Grand Prix odstartovat, i když podporu z hlediště asi my ostatní moc čekat nemůžeme. Atmosféra bude ale jedinečná,“ těšil se Doyle. „Budou to však zároveň velké nervy. Každý chce dobře začít, i když víme, že jedním špatným závodem ještě zdaleka nic nekončí,“ dodal Doyle.

Nejlepší Čech minulých let Václav Milík nedostal ani letos divokou kartu pro pravidelnou účast mezi elitou, byl ale obsazen do role druhého náhradníka. A při zranění Slováka Martina Vaculíka, jehož na úvod nahradí Dán Niels Kristian Iversen, se posunul na jeho post prvního rezervisty.

Celkem třikrát se série zastaví v Polsku, kde je plochá dráha spolu s fotbalem národním sportem. Dvakrát se pojede ve Švédsku, nový šampion bude znám nejpozději 6. října v Toruni, kde se pojede závěrečný závod.