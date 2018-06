Nezkrácený závod na svítkovském oválu pardubickým plochodrážníkům sedl

Vítězství na svítkovském ovále bylo suverénní: 1. Pardubice 45, 2. Markéta 38, 3. Slaný 34, 4. slovenská Žarnovica 7.

„Před domácím publikem nám to vyšlo krásně. Přišlo dost lidí a fanoušci byli skvělí,“ podotkl Štichauer. „Hlavně jsme byli rádi, že závody nebyly předčasně ukončeny, protože to nevypadalo na to, že by se měly odjet celé,“ dodal s ohledem na hlášený déšť.

Pořadatelé nepříznivému počasí se štěstím unikli. Jezdci dokonce absolvovali i trénink, ačkoli ten se původně konat neměl; naopak vynechali tradiční slavnostní nástup.

Zlatá přilba dominovala, hlavním konkurentům z Markéty nepomohly ani taktické šachy jejich manažera Tomáše Topinky, jenž spoléhaje na liják v prvních šesti jízdách hned čtyřikrát postavil náhradníka.

„V tomhle případě bylo jedno, zda k tomu sáhl už v úvodu závodu, nebo později. Byli jsme prostě lepší než Markéta,“ těšilo Štichauera.

Nejlepší tuzemský jezdec Václav Milík nasbíral stejně jako polská posila Patryk Dudek 14 bodů, Štichauer jich přidal 12 a mladík Patrik Mikel 5.

Štichauer těžil i z toho, že nasadil nový motor. „Poslední rozjížďky už jsem i trochu ‚chladil‘, věděl jsem, že to máme jisté. Cítil jsem tam rezervu,“ líčil jezdec.