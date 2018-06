Češi v ostravském semifinále: Sluková s Hermannovou uspěly, muži ne

Český pár v semifinále vyřadil Němky Bierneckovou a Schneiderovou 2:0 (19, 17). V nedělním finále se od 16.20 utká s Kanaďankami Bansleyovou a Wilkersonovou, které vyřadily další Němky Borgerovou a Kozuchovou 2:1 (-18, 20, 12).

„Holky do nás mydlily a my jsme spíše balony umísťovaly. Naše síla je, že umíme hrát oba styly a přizpůsobit se jim,“ řekla Markéta Sluková po postupu do finále. „Ale bylo vidět, že Tory, tedy Victoria Bieneck se necítila úplně ve své kůži, hodně kazila servis, takže jsme si s Barčou hodně připomínaly, abychom ji dusily. A podařilo se nám v koncovce druhého setu odskočit na několik bodíků a už jsme to udržely.“

Barbora Hermannová ale odmítla, že by utkání bylo bez problémů. „To není žádný, pokud ho soupeřky neskrečují, což nikomu nepřejeme, protože to znamená, že se někdo zranil,“ řekla Hermannová. „Určitě jsme musely vytáhnout všechny zbylé síly, protože holky jsou skvělý tým.“

Markéta Sluková prohlásila, že už postup do semíifinále byl skvělý. „Ale nejsme spokojené, že už máme medaili. Budeme se rvát o tu zlatou.“

Jejich soupeřkami budou Kanaďanky. „Známe se, jsou to kamarádky. Ale já jezdím tour deset let, takže se znám víceméně s každým,“ usmála se Sluková. „Dvakrát jsme s nimi hrály a dvakrát prohrály, takže už jsem Báře říkala, že jim máme co vracet. Nikdy se nám proti nim nepodařilo zahrát nejlepší zápas, tak teď to snad vyjde, když budeme mít na své straně fanoušky.“

Poláci utloukli český tým servisem

Podání. V něm byl největší rozdíl v semifinále mužské části turnaje Ostrava Beach Open. David Perušič a Ondřej Schweiner prohráli s Poláky Piotrem Kantorem a Bartoszem Losiakem 0:2 (-16, -13) a čeká je utkání o třetí místo s s ruským párem Konstantin Semjonov, Ilja Lešukov.

„Hlavní rozdíl byl na servisu, dali nám hodně es. Měli jsme problém s příjmem a náhrou, takže náš útok už nebyl tak dobře připravený. Bohužel z toho plynuly nějaké chyby,“ řekl David Schweiner. „A výborně i bránili.“

Po postupu do semifinále čeští reprezentanti žertovali, že se na bloku zřejmě budou střídat, jelikož Poláci, mimochodem světové jedničky, hrají hodně pestře, že mají spoustu signálu, takže blokař se pořádně naběhá.

„To jsme vážně vtipkovali,“ uvedl David Perušič. „Kdybych blokoval já, tak to možná nepřelezeme ani desítku... Ale obranu jsme zvolili dobře, byť to podle toho skóre třeba tak nevypadá.“

Bude teď těžké překonat zklamání z prohry? „Nejsme zklamaní, nezahráli jsme vyloženě špatně, ale proti takovým týmům musíme předvést ten nejlepší výkon, co umíme,“ řekl Schweiner. „Včera se nám to povedlo hned dvakrát v řadě, což je úžasné. Dnes ne.“ Perušič dodal, že na takový tým průměrný výkon prostě nestačí.