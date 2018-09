Kubala s Bízou: Na veteránské turnaje máme ještě čas

„No jo, za veterány bychom už hrát mohli...“ usmál se čtyřicetiletý Bíza. O čtyři roky starší Kubala dodal: „Na veteránské turnaje máme ještě čas.“

Na spolupráci se dohodli na květnovém Letním poháru v Brně, kde byli každý s jiným parťákem. „Tam jsme si řekli, že na tak nízkou úroveň se ještě nechceme dostat, takže jsme se domluvili, že v Česku objedeme ty nejkvalitnější turnaje,“ řekl Kubala.

„Řekli jsme si, že budeme hrát akorát Super Cupy a republiku, protože už jsme tak staří, že toho víc nezvládáme,“ dodal Bíza.

Do hry šli bez společné přípravy, protože každý žije jinde.

„Michal je trenérem v Praze a já ve Frýdku-Místku,“ uvedl Kubala. „Sice jsme nezískali medaili, ale i tak to byla super sezona. Pokaždé jsme si zahráli perfektně.“

Doufali, že na stupně vítězů by se mohli probít na mistrovství republiky, které bylo minulý víkend ve Slavkově u Brna. Jenže tam skončili pátí, ve čtvrtfinále vypadli s reprezentanty, nasazenými dvojkami Janem Dumkem a Václavem Berčíkem 0:2 (-19, -18).

Kubala tak nerozšířil počet svých čtyř mistrovských titulů a Bíza dvou. „Je to zklamání, že jsme neprošli do semifinále, protože jsme s Dumkem a Berčíkem měli perfektně rozehraný zápas. Nezvládli jsme ho, i když jsme v prvním setu vedli 15:11, což by se takovým hráčům jako my stávat nemělo,“ podotkl Kubala. „Přišla série našich nepřesností a soupeři hráli výborně. Naše chyby potrestali. Prokázali, že jsou sehranější.“

Michal Bíza ale upozornil, že se beachi věnují především pro radost. „Už nemáme ambice jezdit někam ven, vyrážet do světa. Někteří soupeři jsou o polovičku mladší než my, jsou už nad naše síly. S tím nic nenaděláme.“ Zato však mají bohaté zkušenosti... „Něco tam zůstalo,“ připustil Bíza. „Ale horší je, že mi to už neběhá tak rychle jako dříve. Ale zkušenosti, co jsme za těch dvacet let na písku nabrali, jsou. Na nich naše hra stojí.“

A stačí to, aby stále patřili mezi nejlepší české dvojice. „Konkurence je však mnohem větší, než bývala,“ upozornil Přemysl Kubala. „Dříve tady byly tak čtyři týmy a dlouho nic. Teď je to hodně vyrovnané. Je vidět, že když se hráči beachi věnují naplno, tak mají výsledky. My s nimi sice stále ještě držíme krok, ale hrozně se nadřeme.“

Zda budou spolu hrát i příští rok, zatím říct nedokážou. „To se teprve uvidí,“ řekl Přemysl Kubala. „Je to ještě za dlouho,“ dodal Michal Bíza.