Plážový volejbal je pro nás zábava, tvrdí Kubíčková o souhře s parťačkou

Hrají spolu jen dva roky. Michaela a Hana. Plážové volejbalistky Klimešová s Kubíčkovou z Českých Budějovic nemají na jihu Čech skoro žádnou konkurenci a v republikovém měřítku se mohou řadit mezi deset nejlepších ženských párů.

Nejsou to profesionálky, hrají pro zábavu, zvykly si na sebe a sehrály se tak dobře, že na žádném letošním turnaji neskončily hůř než páté. Na aktuálním mistrovství republiky ve Slavkově u Brna ale bude mít 24letá Michaela jinou spoluhráčku.

Vás si pro domácí šampionát vybrala jedna z českých reprezentantek Michaela Kvapilová. To určitě musí potěšit, že?

Tím, že ukončila kariéru Kristýna Hoidarová Kolocová, tak se mi naskytla možnost hrát právě s Míšou Kvapilů. Pro mě je to výzva, pocta a šance, která se nedá odmítat. Jinak bychom jely na mistrovství s Hankou samozřejmě spolu.

Jaký máte s novou spoluhráčkou na mistrovství cíl?

Kdybych řekla, že tam nejedeme vyhrát, tak bych kecala. Říct si, že bych chtěla být pátá, nebo desátá, je špatně. Zvláště, když budu hrát s nejlepší blokařkou v Čechách.

Jak jste se s vaší dlouhodobou partnerkou Hankou Klimešovou daly dohromady?

Hanka hrála beach už asi šest let. Před pár lety si ale zlomila nohu a pak mi psala, jestli bych s ní potom, až se uzdraví, nechtěla hrát další sezonu já. Minulý rok jsme tak odehrály naši první sezonu, to jsme neobjížděly ani všechny turnaje. Chtěly jsme to jen zkusit. Ale hned na prvním společném turnaji na Braníku jsme byly druhé, což vypadalo slibně.

A letošní sezona?

Hned jsme si řekly, že spolu chceme hrát dál, objely jsme letos deset akcí. Stanovily jsme si cíl, že chceme na českých turnajích končit maximálně do pátého místa. A to se nám povedlo až na Super Cup v Opavě, kde jsme skončily sedmé. Jenže to byl mezinárodní turnaj včetně domácích dvojic, které na jiné akce, jako jsou letní poháry, moc nejezdí. Sedmé místo proto pro nás nebylo vůbec špatné.

Je těžké se propracovat mezi nejlepší tuzemské dvojice?

U nás to bylo spíš přirozené, protože nás plážový volejbal hodně baví. Moc jsme se nekoukaly na to, že přes léto každý víkend trávíme na turnajích. I povahově se s Hankou dobře doplňujeme, nejen na hřišti. Je za tím spousta stráveného času na kurtu a já si nedovedu představit, že bych ho mohla trávit zase úplně s každým.

Jak často spolu musíte trénovat?

Hlavním důvodem, že jsme všude skončily minimálně páté, je, myslím, právě trénink. Máme ho dvakrát týdně na Hluboké. Je to opravdu znát, díky tomu jsme hru zpřesnily. Když nemáte nadrilované různé systémy, tak plážový volejbal moc dobře hrát nejde.

Vy hrajete i klasický volejbal. V dnešní době se tyto dva sporty stále více oddělují. Neplánujete, že byste hrála jen beachvolejbal?

Počítám s tím, že zase sezonu odehraju teď za Budějovice. Baví mě oba sporty. I když možná se mnou hodně lidí nebude souhlasit, tak se to pěkně doplňuje. Z plážového volejbalu získáte do haly kondičku, lepší výskok a je to dobrý trénink na stabilizaci. Ale na turnajích je znát, když máme proti sobě holky, které plážový volejbal hrají celoročně, tak nás porážejí. Profesionálně se oba sporty najednou dělat nedají, ale my se tím spíš bavíme.

Kde máte ještě s Hanou slabiny, na čem musíte zapracovat?

Ten krůček k tomu, abychom se z pátého místa třeba posunuly na medaile, je ten, že bychom to opravdu asi musely hrát profesionálně. Jenže to je pro nás nereálné se plážovým volejbalem živit.

Ale svého trenéra už máte. Je jím extraligový smečař Jihostroje Jiří Kraffer. Je jeho přítomnost na vaší hře znát?

Kromě tréninků s námi Jirka jezdí na větší turnaje a je to pro nás podpora. Protože on vidí naše chyby, které děláme, a pak snadno může zařadit do tréninků takové věci, aby se na tom dalo pracovat. Také už natáčíme videa ze zápasů a pak je probíráme.

Jaké máte plány s příští sezonou?

Ráda bych dál hrála s Hankou, ale teď ještě dojedeme tuto sezonu a pak si sedneme a řekneme si, co bude dál. Třeba zahraniční turnaje se musí přihlašovat dlouho dopředu, ale i tak bychom chtěly třeba dva nebo tři odehrát.