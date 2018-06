Beachvolejbalová kvalifikace pohřbila v Ostravě všechny české dvojice

„Tady je vidět, že český beachvolejbal s výjimkou dvou špičkových párů v kategorii mužů i žen, má trochu odstup za světovou špičkou,“ upozornil David Kufa, který s Jakubem Galou prohrál s Američany Johnem Mayerem a Trevorem Crabbem 1:2 (25, -16, -10). „A tady to je druhá nejvyšší světová úroveň, takže i v kvalifikaci jsou top týmy. Pokud by někdo z nás nějaký zápas vyhrál, byl by to nadprůměrný úspěch.“

David Kufa s Jakubem Galou vzdorovali z českých celků nejvíce. Z žen svedly třísetové bitvy Eliška Davidová se Sárou Olivovou s Japonkami Azusou Futamiovou a Akiko Hasegawaovou a Tereza Kotlasová s Danielou Resovou s Argentínkami Anou Gallayovou a Fernandou Pereyraovou.

„Můj side out (akce po vlastní přihrávce – pozn. red.) byl v koncovce trochu slabší,“ povzdechla si po vyřazení Sára Olivová.

„Nechci, aby to Sára brala na sebe, protože to není jen o side outu, i když je důležitý. Ale kolikrát se dá čapnout míč v poli a odvrátit tak jejich bodovku. Tam jsem zase nepomohla já, takže to máme padesát na padesát,“ prohlásila Eliška Davidová. „Stejně se to dalo. Jen škoda, že nám utekl první set, ale začátek byl z naší strany nervózní než jsme se do toho dostaly.“

Davidová s Olivovou šly do kvalifikace coby třetí z českých týmů v pořadí. „A věřily jsme si, že do třetice všeho dobrého to zlomíme. Bohužel,“ povzdechla si Eliška Davidová.

„Odehrály jsme dobrý zápas, chyběl kousek,“ řekla Tereza Kotlasová po prohře s Argentínkami. „Možná nám chybělo více klidu.“

Kotlasová s Resovou připustily, že byly nabuzené, že by to mohlo vyjít, když získaly druhou sadu. „A na to, že to bylo dopoledne, tak i fanoušci byli super. To nám pomohlo,“ pochvalovala si Daniela Resová. „Ale na straně soupeřek byly větší zkušenosti.“

Ostatně Ana Gallayová už má 32 let, odehrála spoustu těžkých turnajů a startovala i na olympiádě v Londýně 2012. „Byla to pro nás super zkušenost,“ dodala Tereza Kotlasová.

Jako první z českých týmů kvalifikaci rozjely Martina Maixnerová a Marie-Sára Štochlová. „Od začátku jsme byly takové křečovité, ale v průběhu zápasu se nám podařilo trochu uvolnit, i když jsme se úplně nedostaly do naší hry,“ řekla Štochlová po prohře se slovenskými jedničkami Andreou Štrbovou a Natálii Dubovcovou, které si vybojovaly postup do hlavní soutěže.

„My bohužel pořád děláme takové pořád ještě juniorské chyby. Ale snažíme se je odstraňovat,“ řekla Martina Maixnerová. Pochvalovala si, že si mohla zahrát proti blokařce Dubovcové. „To se vám nepoštěstí každý den, protože ne každá protihráčka je tak vysoká a tolik skáče. Jsou to dobré zkušenosti, protože nás čeká Evropa v Rusku, kde takových hráček bude asi víc.“

Na evropský šampionát dvacetiletých do Ruska Maixnerová se Štochlovou a trenérem Pavlem Krčem odlétají v pondělí. A poletí tam coby mistryně Evropy do 18 let. „Snad tam budeme úspěšnější a podaří se nám předešlý evropský titul obhájit,“ řekla Marie-Sára Štochlová.