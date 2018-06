Ostravský bronz uplaval v silném dešti. Jsme naštvaní, přiznal Schweiner

Nehledě na to, že na turnaji prohráli jen dvakrát, a vždy se Semjonovem a Lešukovem. Oba nejvíce mrzelo, že ve třetí sadě vedli 14:12 a za stavu 14:13 útočili na výhru, jenže míč poslali těsně do autu...

„Ta ztráta nás mrzí, protože jsme měli balon na ruce,“ uvedl Schweiner. „Tu jednu ztrátu jsme měli udělat. Příště to snad vyjde.“ Takže jsou to pro ně hlavně zkušenosti? „Přesně,“ odpověděl Schweiner. „Ale mohli jsme prohrát dvakrát ve skupině, takže je lepší, když to přišlo v boji o bronz a jsme čtvrtí.“

Za stavu 1:0 na sety se ve druhém dostali do vedení 11:10. A přišel pořádný liják. „Je to o tom, jak rychle se kdo tomu přizpůsobí,“ řekl David Perušič. „My jsme se v tu chvíli vrátili do setu, ale poté nám trvalo déle než Rusům, než jsme se dešti přizpůsobili. Ten balon je těžší a nedá se nahrávat prstama, což jsme my využívali více než soupeř. Z toho pramenily nepřesné nahrávky a podobně.“

Přesto je pro Ondřeje Perušiče a Davida Schweinera ostravský turnaj nejúspěšnější v jejich dosavadní kariéře. Čtvrtého místa si považují, byť letos už byli v tureckém Mersinu ve finále. „Jenže tady to je ještě o stupeň výše, a kromě snad dvou týmů do Ostravy přijela absolutní špička. Je úžasné, že se nám doma povedlo dostat do čtyřky,“ podotkl Ondřej Perušič.

David Schweiner dodal, že si váží i té druhé příčky v Turecku, kde šlo o tříhvězdičkový turnaj, v Ostravě byl čtyř z celkového počtu pěti.

Perušič podotkl, že před turnajem si žádné velké cíle nedávali. „Chtěli jsme postoupit ze skupiny a hlavně jsme chtěli předvést dobrý výkon,“ řekl. „A upřímně, když jsme se dozvěděli další los, začali jsme spřádat plány na sobotní afterparty. A najednou se nám povedl další skvělý zápas s Rusy v osmifinále. Doufal jsem, že nebude zdaleka poslední.“ Nebyl... Odehráli tři další.

Oba těší, že nebyli jen komparzem českým beachvolejbalistkám. „Že jsme ukázali, že jsme také schopni konkurovat těm nejlepším. To semifinále je úžasné,“ shodli se.