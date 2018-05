V Pardubicích se poplave se o vstupenku na mistrovství Evropy

Začátek pátečního programu je stanoven na 13.00 a podvečerní finálový blok by měl začít okolo půl šesté. Sobotní a nedělní dopolední rozplavby startují v 8.30 a odpolední finále v 16 hodin.

Závody jsou pro české plavce jedinou příležitostí ke splnění limitů pro zajištění startu na evropském šampionátu ve skotském Glasgow. Nejvýraznější českou osobností, která o něj bude v Pardubicích usilovat, je Simona Baumrtová. Ta se opět soustředí na své hlavní disciplíny. „Poplavu všechny znaky - 50, 100 a 200 metrů a taky 200 metrů polohově. Na všech tratích mám šanci limit zaplavat,“ věří si šestadvacetiletá plavkyně.

Se svou dosavadní přípravou je však spokojená jen napůl. „Do března a závodů v Miláně probíhalo vše úžasně. Ale pak jsem byla týden nemocná. Postihla mě nějaká viróza a pořád se mi to po dobu měsíce a půl vracelo,“ říká Simona Baumrtová s tím, že teď už by podle jejích slov mělo být všechno v pořádku. Zdravotním problémům se však na rozdíl od ní nevyhnul Jan Micka. Ten původně na Velké ceně startovat měl, ale zdraví mu to nakonec nedovolí.

„Měsíc jsem marodil a týden jsem měl vysoké horečky. Teď plavu asi deset dní, ale na překonání limitů v tuto chvíli ještě nejsem připraven,“ přiznává Micka. Na šampionát se však pokusí získat divokou kartu Českého svazu.

Start v Glasgow už mají naopak zajištěný dva plavci, kteří dostali šanci si své nominační závody přehodit na jiný termín. Konkrétně Barbora Závadová a Filip Chrápavý.

„Bára vzhledem k dlouhodobému pobytu v Austrálii požádala o plnění na závodech v Gold Coastu, kde splnila limit na 200 metrů polohový závod. Filip měl zase z důvodu květnové maturity nominační závod v dubnu v rakouském Grazu, kde se mu podařilo splnit limit na 200 metrů prsa,“ přibližuje situaci v reprezentaci její trenér Vlastimil Perna.

Ten má také představu o tom, s kolikačlennou výpravou by se v Glasgow spokojil.

„Pro evropský šampionát by mě potěšila výprava 12 reprezentantů, takže mé očekávání se upíná k číslu 10. Pokud by se to podařilo více plavcům, budu jen rád,“ počítá Perna. Nominační systém na letní mistrovství Evropy zůstal stejný jako na zimní v Kodani. Tam splnilo limit 14 plavců.

„Když vezmu v úvahu, že již předem byla jasná neúčast dalších tří velmi pravděpodobných limitářů, nemohl jsem s celkovým počtem být nespokojen. Zpětně tedy hodnotím jediný nominační závod pro ME v krátkém bazénu jako dobrý,“ uvažuje reprezentační kouč.

Názory na nominaci jsou však odlišné. „Vnímám to. Jsou jak pozitivní, tak negativní. Uvidíme po letní sezoně, zda zůstane tento formát zachován nebo bude nějakým způsobem modifikován,“ nechává se překvapit Perna.