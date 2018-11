Díky vstřícnosti pořadatelů si Chocová z Jihlavy zase vezla pivo

Ani její trenér příliš nevěřil, že by mohla na závodech Českého poháru v Jihlavě zaplavat slušný výsledek. Jenže dvaatřicetiletá rodačka z České Lípy Petra Chocová dokázala, že si svoji skvělou výkonnost dokáže udržet i přes čtrnáctidenní tréninkový výpadek.

„Jsem moc spokojená. Nečekala jsem, že bych mohla mít čtyři zlaté. Dny předtím jsem řešila jen svoji svatbu,“ líčila dlouholetá česká reprezentantka. „Ale prostě je vidět, že v Jihlavě plavu ráda a s chutí,“ dodala s úsměvem.

Má pro vás jihlavský Axis Cup nějaké zvláštní kouzlo?

Ono to všechno začalo tím, že v Jihlavě mají svoje pivo, které vítězům při Axis Cupu rozdávali. A já byla kdysi dávno šílený milovník piva, takže to pro mě byla vždycky obrovská motivace. (směje se)

Tak to jste si i letos přišla na své...

Jenže teď už je to tak, že pivo dostávají jen chlapi. Naštěstí jsem ukecala pořadatele, aby mi taky nějaké věnovali. (směje se) Pár jsem jich pak dovezla tchánovi za to, že mi hlídal pejsky, a zbytek jsem si nechala.

Je vidět, že vás Jihlava skutečně okouzlila...

(usmívá se) Ale není to jenom kvůli pivu. Vždycky se tam sejde výborná parta. Navíc mají v Jihlavě hodně malý bazén, na což sice občas nadávám, ovšem i to, že jsme tam všichni tak hrozně nahňácaní, má svoji neopakovatelnou atmosféru.

V závodě na sto metrů polohově skončila těsně za vámi domácí hvězda Tereza Horáková. Co byste o ní řekla?

Především to, že mám Terku hrozně ráda. Je to takový nezákeřný človíček. Jeden z mála v plavání. Hrozně moc jí fandím a těšila jsem se, že si s ní zazávodím. Užila jsem si to.

Společně se uvidíte i na prosincovém mistrovství světa v Číně, kam jste se obě nominovaly. Mimochodem, plavat budete na šampionátu jako Petra Chocová, nebo už jako paní Weberová?

Vdaná paní jsem zatím jenom na Seychelách, kde jsme se s manželem brali. A jelikož se teď strašně dlouho vyřizuje taková ta tamní legalizace sňatku, pojedu do Číny ještě jako Chocová. I když jsem se těšila, že by tam případně paní Weberová mohla překonat rekord Chocové. (směje se)

Svatbu jste si užila?

Byla nádherná. Jen kdyby tak dlouho netrvalo všechno to papírování kolem. Přestože už za sebou máme i takovou tu falešnou svatbu tady v Česku, kterou jsme dělali pro rodinu a přátele, jsem vlastně pořád ještě slečna.

Rodičům nevadilo, že se budete brát v zahraničí? Bez nich?

Vůbec ne. Naopak nám říkali, ať si to pořádně užijeme. Že stačí, když si pak půjdeme někam sednout.

A proč jste si vybrali pro sňatek právě Seychely?

To bylo tak, že loni jsme strávili úžasnou dovolenou na Maledivách, jenže tamní obřad by u nás nebyl právně uznatelný. Tak jsme hledali podobně hezké místo a nakonec jsme se rozhodli pro Seychely.

Váš manžel je několikanásobný mistr světa a Evropy ve footbagu, už vás taky naučil pár triků s hakisakem?

Na dovolené mám vždycky za úkol ho natáčet a fotit, tak jsem chtěla taky nějakou takovou pěknou fotku. Ono to vypadá hrozně jednoduše, ale realita je jiná. Zkoušel mě něco naučit, ale nejde mi to. Raději zůstanu u plavání. (směje se)

Myslím, že je to dobrá volba, protože vám jde zatím pořád skvěle. Prozradíte svůj recept na udržování formy? Vím, že se u žen věk uvádět nesluší, ale není moc dvaatřicetiletých plavkyň s takovou výkonností...

Víte, já plavala rok a půl sama, neměla jsem žádného trenéra. Do bazénu jsem chodila tak nějak stylem: dneska se mi chce, dneska ne. Ale pak na jaře mě oslovil Luther Jones, což je Američan, který žije v Praze, a nabídl mi spolupráci. A musím říct, že jeho tréninkové metody jsou o tři sta procent jiné, než jsem zažila předtím. Znovu mě nakopl. Fyzičku jsem měla díky tomu, že si vydělávám i jako trenérka fitness, dobrou. A věk je jenom číslo. (usmívá se)

S jakými plány pocestujete začátkem prosince do Chang-čou?

Rozhodně bych se chtěla dostat aspoň do semifinále, abych si zaplavala minimálně dvakrát. Ale uvidím, jak moc bude znatelný ten čtrnáctidenní tréninkový výpadek. Každopádně by bylo fajn atakovat svůj rekord.