Na ME v Glasgow se představí 13 českých plavců, nechybí Micka

Nominační soutěže byly oproti prvotnímu plánu nakonec dvě. „Původním záměrem bylo, že bude jen jediný nominační závod koncem května v Pardubicích, ale vzhledem k různým okolnostem jsme spolu s výkonným výborem schválili ještě jako nominační závod mistrovství republiky v Podolí v polovině července,“ uvedl na dnešní tiskové konferenci v Praze reprezentační trenér Vlastimír Perna.

Boje o plavecké medaile se uskuteční od pátku 3. srpna do čtvrtka 9. srpna v rámci nového projektu společně pořádaných evropských šampionátů.

Kvalifikační podmínky splnilo celkem 15 plavců, z nich nakonec necestují Seemanová s Čejkou. „Barbora se soustředí na říjnové olympijské hry mládeže v Argentině, navíc měla nějaké zdravotní problémy, takže její příprava se rozběhla až před pár měsíci a v říjnu by měla kulminovat. Honza měl letos vrchol na ME juniorů v Helsinkách a po konzultaci s jeho trenérem jsme usoudili, že jet na ME by na něho bylo zatím brzy, ještě před sebou má dost dlouhou kariéru,“ vysvětlil Perna.

Z výsledků reprezentantů měl ale radost. „Očekával jsem, že počet těch, kteří splní limity, bude mezi deseti a dvanácti plavci,“ přiznal Perna.