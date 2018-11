Jiná liga? Nikdy! Plavecká federace se chystá rozdávat tresty hvězdám

Seriál nazývaný Mezinárodní plavecká liga (ISL) by se měl naplno rozběhnout v roce 2019. Startovat by na něm mělo osm mezinárodních týmů složených z dvanácti mužů a dvanácti žen.

Dva dny budou bojovat o body v různých disciplínách v krátkém bazénu, následující dva dny se pak uskuteční finále pro čtyři nejlepší celky.

Chystaný podnik je považován za konkurenta Světového poháru, který pořádá mezinárodní federace FINA. Vedení světového plavání v červnu rozeslalo všem 209 členským federacím dopis, ve kterém je varuje před spoluprací s „takzvanými“ mezinárodními soutěžemi, které nejsou uznávané.

Italský svaz ale později oznámil, že v Turíně 20. a 21. prosince uspořádá soutěž Energy For Swim, která má vazby na připravovanou Mezinárodní plaveckou ligu. Šéfem Italské plavecké federace je Paolo Barelli, který loni prohrál vyhrocený souboj o post prezidenta FINA s úřadujícím prezidentem Juliem Maglionem.

FINA varuje, že ani turínskou soutěž neuznává jako oficiální mezinárodní závod. Plavcům, kteří se jí zúčastní, tak hrozí sankce včetně zastavení činnosti na jeden až dva roky.

Pořadatelé avizovali, že by na startu mohlo být až 70 špičkových plavců. Jedním z nich by měl být olympijský šampion na 100 metrů prsa Adam Peaty. Ten se do Turína chystá navzdory hrozbám FINA. „Věřím tomu konceptu, tohle náš sport potřebuje. Těším se na to, že budu v Turíně závodit. Chci ukázat svou podporu,“ řekl BBC.

Konflikty mezi mezinárodní federací a pořadateli jiných špičkových soutěží nejsou výjimečné ani v jiných sportech. Například v evropském basketbalu se táhne spor mezi FIBA a organizací ECA, která provozuje Euroligu a Eurocup. Jedním z důsledků tohoto sporu jsou termínové kolize Euroligy a reprezentačních zápasů.