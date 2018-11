To byla zkušenost... Jak Hudcová plavala s hvězdou Hosszúovou

„Moc se mi to líbilo, je to světová plavkyně, takže závodit s ní byla pro mě obrovská zkušenost,“ řekla Marika Hudcová. „Byl to pro mě zatím největší závod kariéry, s nikým na takové úrovni jsem předtím neplavala.“ Byl to pro ni i dárek k sedmnáctým narozeninám, které měla zrovna při brněnském klání. „Přesně tak,“ usmála se. „Hlavně jsem ráda, že jsem zažila takovou konkurenci.“

Hudcová se s Hosszúovou utkala dvakrát. Ve finále na 100 metrů znak byla za ní druhá o 49 setin vteřiny v čase 1:01,96 minuty. Na dvojnásobné trati skončila třetí, když ji předstihla ještě Rakušanka Lena Grabowská. Hudcová za vítěznou Maďarkou zaostala o dvě vteřiny, když měla čas 2:11,91 minuty.

„Katinka je hrozně silná,“ všimla si Marika. „Má ohromně vyrýsované svaly.“ Ostatně se jí říká Železná lady... „To jo,“ usmála se ostravská plavkyně.

Hosszúová, trojnásobná olympijská vítězka z Rio de Janeira a úřadující světová rekordmanka na polohovce 200 (2:06,12) a 400 metrů (4:26,36), vyhrála v Brně 13 individuálních disciplín...

„Být s ní na stupních vítězů je pro mě velká motivace do další přípravy,“ podotkla Marika Hudcová, která v Brně na stovce znak překonala svůj osobní rekord. „Stovku jsem už ráno v rozplavbách šla v osobáku a nevěřila jsem, že bych to odpoledne ještě mohla vylepšit. Ale zaměřila jsem se více na start a obrátky a vyšlo to přímo parádně s dalším výrazným zlepšením osobáku.“

A uspěla i na dvoustovce. „Ta se mi už dopoledne plavala dobře a říkala jsem si, že by to ve finále mohlo být velmi dobré, pokud zvládnu první stovku rychleji. To se podařilo,“ usmála se Marika Hudcová, která je v tomto týdnu s plavci KPS Ostrava na soustředění na Slovensku.

Do konce roku ji ještě čekají dva závody v Plzni. Tamější sprinty a v polovině prosince zimní mistrovství republiky v krátkém bazénu.