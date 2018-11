Stolní tenisté Ostravy těsně podlehli v LM obhájcům s hvězdným Bollem

Ostrava se musela obejít bez Chilana Felipeho Olivarese i zraněného Ondřeje Bajgera, ale duel proti německému velkoklubu začala nadějně. První duel vyhrál Tomáš Tregler, který porazil 3:2 Švéda Antona Källberga. V druhém zápase se střetly dvě legendy, sedmačtyřicetiletý Petr Korbel a o deset let mladší Boll. Sedminásobný mistr Evropy ve dvouhře nedal svému dlouholetému příteli a soupeři šanci a po výhře 3:0 srovnal.

„První vzájemný zápas jsme odehráli někdy na přelomu století, kdy byl Timo čerstvý mistr Evropy v juniorech a začal působit v bundeslize,“ uvedl Korbel, jenž v minulosti s Bollem za Düsseldorf hrál. „Dnešní duel ukázal, že je opravdu fantastický hráč. Světová extratřída. On neudělá lehkou chybu a každý bod proti němu musí člověk sám vybojovat. Snažil jsem se hrát své maximum, ale stejně bylo pro mne hlavní, abych zápas hlavně dokončil ve zdraví,“ řekl bývalý reprezentant.

Ve třetím duelu debutoval v Lize mistrů čtrnáctiletý kadet Bělík. Nejmladší Čech v historii prestižní soutěže se premiéry nezalekl a přivedl halu do varu vítězstvím 3:1 nad Egypťanem Omarem Asárem.

„Před zápasem jsem si hlavně říkal, aby to nebyla nějaká ostuda. Chtěl jsem hrát nebojácně a předvést svůj nejlepší stolní tenis. Nemyslím si, že by mě soupeř podcenil, on je absolutní profík a ví, že musí hrát naplno proti každému soupeři. Ale řekl bych, že mu neseděla moje hra. Takový ještě trochu dětský styl,“ uvedl skromně Bělík po nečekaném vítězství nad 53. hráčem světa.

Vedení 2:1 však Ostravě k první výhře v ročníku LM nepomohlo. Ve čtvrtém duelu srovnal hladce Boll, jenž povolil Treglerovi jen 13 bodů, a o výhře favorita rozhodl Källberg vítězstvím 3:1 nad šéfem klubu a hrajícím trenérem Korbelem.

Borussia vede tabulku skupiny A s plným počtem bodů, Ostrava je bez výhry poslední čtvrtá.