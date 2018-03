Triumf po pěti letech. Ještě jsem tady, ukázala golfová legenda Mickelson

Zase ho provázel zástup obdivovatelů, mistr krátké hry a krkolomných úniků z beznadějných situací uvolněně zdravil mexické diváky, kteří ho bouřlivě povzbuzovali. Dobře věděli, že se děje cosi výjimečného. „Venga, Pheeeel!” ozývalo se znovu a znovu.

Že je Mickelson v úvodu nového roku ve výtečné formě, bylo jasné z jeho posledních výsledků. Páté místo na nejnavštěvovanějším turnaji světa ve Phoenixu. Druhá příčka na slavném hřišti v Pebble Beach. Šesté v jeho oblíbeném Riviera Country Clubu v Los Angeles.

Phil Mickelson zdraví diváky na turnaji Mexico Championship.

Jenže vždy něco chybělo - slavný veterán dlouhodobě nedokázal udržet konzistenci hry po celé čtyři dny turnaje, v kritických momentech jako by se lekal nabízených šancí, nebo byli soupeři prostě ještě lepší.

Až v prosluněném golfovém klubu Chapultepec v mexické metropoli do sebe všechno zapadlo, Mickelson konečně zase ukázal dravčí instinkty šampiona a ve 47 letech se stal nejstarším vítězem podniku kategorie World Golf Championships v historii. V rozstřelu na první dodatečné jamce porazil krajana Justina Thomase.

Mickelson naposledy vyhrál major British Open v roce 2013, od té doby se trápil. A pochyboval o sobě. „Je to po složitých a frustrujících letech velmi povzbudivé. Jsem rád, že jsem to prolomil. Navíc jsem to dokázal v nejsilnější světové konkurenci. Snad to bude motorem, abych zůstat na vrcholu,“ vykládal potom se šťastným úsměvem.

V závěru nedělní osmnáctky přitom málem o jedinečnou příležitost přišel. Po bogey na jedenáctce, na které dostál své pověsti a musel hrát ze křoví, se ale dostal zpět do hry po birdie na patnáctce a šestnáctce. „Především to na šestnáctce bylo důležité, protože jsem se dotáhl na lídra (Thomase) a udržel se ve hře,“ popisoval Mickelson.

Vítěz z minulého týdne Thomas totiž prožil fantastický víkend, v sobotu překonal rekord hřiště a v neděli zakončil famózní stíhací jízdu ze čtvrté desítky průběžného pořadí stometrovým eaglem na poslední jamce. V té chvíli vedl o dvě rány a desítky minut čekal v klubovně, jestli se na něj někdo dotáhne.

Mickelson a Thomas skončili po čtyřech kolech na skóre -16 a poosmé v sezoně mělo o vítězi rozhodnout play-off. V rozstřelu mohl být rovněž Angličan Tyrrell Hatton, ještě před poslední jamkou měl stejné skóre jako oba Američané, ale zahrál bogey. Skončil tak na děleném třetím místě společně se Španělem Rafou Cabrerem Bellem.

Finanční žebříček sezony v dolarech: 1. Thomas 4 491 800, 2. Mickelson 3 159 197, 3. Kizzire 3 112 488, 4. D. Johnson (všichni USA) 2 779 417, 5. Rahm (Šp.) 2 205 484, 6. Perez (USA) 2 136 527, 7. Day (Austr.) 2 073 900, 8. Finau 1 992 356, 9. Reavie 1 978 673, 10. Steele (všichni USA) 1 936 341.

A vyvrcholení velkého golfového spektáklu? Na tříparové sedmnáctce s greenem za vodou zahrál Thomas, loňský hráč roku na PGA, příliš dlouhou první ránu a par nezachránil. Mickelson naopak těsně minul pat do birdie a krátkým doťuknutím do paru stvrdil triumf.

Je zpátky mezi absolutní elitou. Místo propadu ze světové padesátky žebříčku se vítěz pěti majorů posunul na osmnácté místo. V průběžném pořadí FedEx Cupu, který na americké sérii zrcadlí výsledky v sezoně, poskočil na třetí místo. Získal důležité body pro nominaci na Ryder Cup, v němž se na podzim opět utkají nejlepší golfisté z USA a Evropy.

A především si dokázal, že i před padesátkou může dál vítězit. „Má pro mě velký význam a pevně věřím, že tohle není vrchol. Že budu pokračovat ve zlepšení,“ doufá Mickelson.