Stý ročník turnaje PGA Championship má svědčit golfovým ranařům

Na hřišti přezdívaném Zelená příšera z Ladue s parem 70, které má pro turnaj délku 6,9 kilometru, může Thomas navázat na nedělní vítězství z Akronu. Mezi ranaře patří i vítěz US Open Brooks Koepka, Angličané Justin Rose, Tommy Fleetwood a na třetí titul na PGA Championship zkusí zaútočit severoirský golfista Rory McIlroy.

Spolu s Wannamakerovou trofejí dostane nejlepší hráč šek na 1,89 milionu dolarů (42 milionů korun). Celková dotace PGA Championship se drží na 10,5 milionu dolarů.

Ve srovnání s těžkým hřištěm na US Open a náročnými jamkami na britského The Open budou mít golfisté nyní před sebou široké fairwaye a měkčí greeny. Uspět by mohl i čtrnáctinásobný vítěz majorů Tiger Woods nebo další Američan Jordan Spieth.

Johnson už vyhrál devatenáct turnajů na okruhu PGA, letos má na kontě tři tituly, ale na majorech se mu nedaří. Vyhrát dokázal jen US Open v roce 2016. „Bylo by skvělé přidat další, toužím po tom. Prožívám dobrý rok a bylo by fajn ho ještě trošku vyšperkovat,“ řekl Johnson, který bude hájit pozici jedničky před Thomasem a Rosem.

Spieth má šanci zkompletovat sbírku majorů, což před ním dokázali jen jeho krajané Woods, Jack Nicklaus, Ben Hogan, Gene Sarazen a Jihoafričan Gary Player. „Loni jsem moc chtěl, ale tentokrát to nemám tolik v hlavě. Na druhou stranu budu vždycky mít chvění, že to tady můžu uzavřít. Je to můj dlouhodobý cíl,“ řekl Američan.

Francesco Molinari a Tiger Woods při tréninku na PGA Championship.

Vítěz The Open Ital Francesco Molinari může navázat mimo jiné na McIlroye či Woodse, kteří dokázali v sezoně ovládnout závěrečné dva majory. „Nesmím hledět dopředu, ale soustředit na svou hru a zlepšovat se,“ podotkl Molinari.

Většina hráčů hřiště příliš nezná. Ani Woods, který zde měl hrát v roce 2001 na akci World Golf Championship, ale ta byla po teroristických útocích z 11. září zrušena. „Budu si muset udělat pořádně domácí úkol,“ naznačil Woods, že potřebuje hřiště nastudovat. „Míč na greenech nepoběží a vysoké rány umím,“ doufal, že má šanci.