O tým se nebojím, jen zlepšit útok, přeje si před Švýcary kouč Kettunen

Jak se trenér Petri Kettunen naučil českou hymnu „Nebylo to lehké, ale moc jsem si to užil, přidá to na týmovém duchu, když si před zápasem můžete zazpívat,“ vysvětluje Kettunen.

„Petri je profesionál, všemožně se nám snaží vyjít vstříc. Že se naučil hymnu, to je jen ukázka toho, že se cítí vnitřně součástí týmu. A že jsme silný organismus,“ těšilo v neděli obránce Milana Garčara.