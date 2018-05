Po nechtěném stříbru dala Záplatová vale Německu v přímém přenosu

„Bylo to těžké, protože jsem měla konec sezony a vlastně jsem těch deset dní nic pořádně nedělala. Chvilku jsem ale cestovala po Německu, byla jsem navštívit kamarády v Lipsku. Pak mi vlastně celé tři dny zabralo balení a vybalování,“ usmívá se drobná blondýnka, když rekapituluje dny, kdy byla v každodenním spojení s basketbalovými fanoušky.

Pak přeladí na vážnou notu a přemýšlí o svých plánech do budoucna: „Chtěla jsem se v Německu cítit jako doma, tak jsem si tam vzala hodně svých věcí. I tak se mi odjíždělo v pohodě. Jsme docela zvyklé, že se stěhujeme třeba po každé sezoně. Německo se mi líbí, hlavně Bavorsko. Tam bych se někdy ráda vrátila na dovolenou nebo za známými, ale basketbalově už ne.“

Svůj vliv na to může mít závěr sezony. Wasserburg, ambiciózní účastník Eurocupu, si brousil zuby na stupínek nejvyšší. Ve finále ale podlehl vítězi základní části z Kelternu.

„Převažuje zklamání, i když nám to nikdo nedal přímo najevo, ale bylo to znát. Druhé místo se vlastně vůbec neslavilo. Cílem byl titul. Jeli jsme na první místo a nezvládli jsme to. Věděli jsme, že na to máme. Keltern jsme v poháru porazili o 30 bodů, tedy rozdílem třídy,“ nemůže stále překousnout zklamání z posledních zápasů.

I tak nachází na uplynulých měsících pozitiva: „Sezona osobně mi dala hodně i to, že jsem v některých náročných situacích poznala sama sebe. Přišla změna trenéra, měnily se hráčky. To nebylo moc lehké.“

Její loučení s Německem a návrat do České republiky mohli fanoušci sledovat takřka v přímém přenosu. Mezi fotkami z bowlingu, plného náměstí při rozlučce fanoušky či dokonce té ze hřbetu koně má bývalá hráčka Trutnova a VŠ Praha jednu oblíbenou: „Mám strašně ráda vyhlídku v Lipsku. Tam jsme byli snad tři hodiny do západu slunce a pak ještě chvíli povídali. Moc se mi líbí ten pohled, Lipsko je hezké.“

V českém reprezentačním kádru pro květnovou a červnovou přípravu patří Petra Záplatová k nejzkušenějším hráčkám. Sama však svou roli nepřeceňuje a ví, že ani ona nedostane nic zadarmo: „Jsou tu některé holky, které jsou zde poprvé a některé, které už s námi hrály. Musíme se toho všechny pořádně zhostit a ukázat, že do toho týmu patříme.“

Už ve čtvrtek jí v Roudnici nad Labem čeká první ze série přípravných zápasů. Češky vyzvou Maďarky: „Věřím, že lidi v Roudnici budou po basketu hladoví a že nás v zápase proti Maďarsku podpoří. Bála jsme se, jestli bude hodně lidí, ale slyšela jsem, že už je dost lístků prodaných, tak se těším na pořádnou kulisu.“

Slovenský českého výběru Štefan Svitek ještě vloni vedl soupeřky. „Bude to výzva pro něho i pro nás. Měl by Maďarky dobře znát a věřím, že nás na ně pořádně připraví. To bude velká výhoda,“ očekává Záplatová dobré rady, jak na soupeřky ve čtvrtek v Roudnici a v pátek v Praze na Královce vyzrát. Hraje se vždy od 18 hodin.