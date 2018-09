Pohřebiště favoritek vcuclo i Kvitovou: Chtěla jsem od sebe víc

Proti Rusce Pavljučenkovové přitom začala slibně. „Dobré to bylo, držela jsem si servis,“ řekla o první sadě. „Jenže potom jsem měla lepší a horší chvíle a ona ty druhé dokázala využít. Fakt jí to šlo. Čekala jsem na šanci, ale nepřišla. I to je tenis.“

Kvitová přiletěla do Číny prakticky bez tréninků. Štvalo ji, jak jí nefungovalo podání, její obvyklá zbraň. „Bojovala jsem. Byl to fyzicky i mentálně těžký zápas, ale chtěla jsem od sebe víc, než jsem nakonec předvedla,“ uznala.

Ženskou špičku zastihl asijský podzim v křehčím stavu, než bylo zvykem v předchozích měsících. Neotřesitelná žebříčková jednička Simona Halepová si ve Wu-chanu při tréninku právě s Kvitovou zablokovala záda; loučila se tak hned po prvním duelu, v němž od Slovenky Dominiky Cibulkové navíc schytala „kanára“.

Bleskově se poroučely rovněž Angelique Kerberová, Caroline Garciaová, Elina Svitolinová, české eso Karolína Plíšková nebo její rivalka v dostizích o Turnaj mistryň Kiki Bertensová, tak úspěšná v posledních týdnech.

„Rozdílů mezi hráčkami je teď strašně málo,“ říká Kvitová. „Kolikrát je to o pár míčích - jestli si je vezmete vy, nebo ona. Nechci to na to svádět, ale taky je na konci sezony hodně lidi unavených. Jde o to, kdo je v danou chvíli čerstvější.“

Ve středu to v Číně platilo pro její ruskou protivnici. „Nikdy jsem ji neviděl zahrát takhle dobře. Byla lepší, odvážnější. Zasloužila si to,“ pronesl uznale Jiří Vaněk, kouč Kvitové. Jeho svěřenkyně souhlasila: „V klíčových chvílích musíte v podobných duelech být perfektní. A já nebyla.“

V rámci Číny na tým Kvitové čeká brzký přesun do metropole. V Pekingu se od neděle rozbíhá další, bodově i penězi ještě lépe ohodnocená akce WTA Premier. Že je co zlepšovat, to vědí všichni.

„Doufám, že si z toho vezme ponaučení a třeba to už v Pekingu líp zvládne,“ řekl Vaněk. „Nejdůležitější ale bude, aby byla co nejvíc ready na konec sezony. A odpočatá na Singapur.“

Kvitová raději o Turnaji mistryň stále mluví v kondicionálech, ale účast má de facto jistou. Věří, že do 21. října, kdy bohatý městský stát rozjede další ročník okázalé show, bude svěžejší než nyní.

„Doufám, že fyzicky se dostanu zpátky tam, kde bych chtěla být. Po nemoci to nebylo moc jednoduché,“ zmiňuje pauzu po US Open. „Na Singapur, jestli vyjde, a na Fed Cup síly ušetřím. Určitě se vyhecuju, což jsem byla i dneska. Ještě mě letos čekají velké akce - a nebojím se toho.“