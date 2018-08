Únava materiálu, říká Kvitová o potížích s ramenem. A nečeká zázraky

dnes 8:59

New York (Od našeho zpravodaje) - Na posledních patnácti grandslamech se Petra Kvitová jen dvakrát protáhla do čtvrtfinále. V obou případech se jí to poštěstilo na neoblíbeném US Open. Že by na Flushing Meadows opět zazářila? "Ať dopadnu jakkoliv, nerozhází mě to," říká.