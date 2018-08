Vzduch se tetelil žárem, ale rozpálená newyorská pec Kvitovou neroztavila

Na Flushing Meadows se navalilo hutné vedro. Sálalo z nebe i betonových dvorců. Brutální podmínky! referovali domů přítomní novináři. Organizátoři vyhlásili pravidlo o extrémním horku, jež ženám zaručuje právo na desetiminutovou pauzu po druhé a mužům po třetí sadě.

Los US Open 2018 MUŽI x ŽENY

Kvitová se ale v newyorské peci nenechala roztavit a zdolala belgickou rivalku Yaninu Wickmayerovou 6:1, 6:4. Rázně si přivlastnila prvních a posledních pět gamů. Mečbol si zajistila osmým esem.

„Koule!“ rozťal řev kondičního trenéra Davida Vydry vzduch tetelící se žárem. Načež Wickmayerová nepřetlačila míč forhendem přes pásku a Kvitová si se zaťatou pěstí zakřičela: „Pojď, vole!“

Jak ráda tentokrát nepotvrdila přezdívku P3tra, kterou si vysloužila, neboť často nechává své partie doplynout do třetího setu. Jak ráda si zkrátila polední šichtu v počasí, jež ji dříve v New Yorku několikrát zardousilo.

Jak ráda zase zabrala na jednom ze čtyř nejdůležitějších podniků. Vždyť letos předtím na grandslamech vyhrála jen dvakrát v Paříži. V Melbourne i v Londýně se poroučela už v prvním kole. Zdá se, že její náklonnost ke dříve neoblíbenému US Open se neztrácí. Po 24 minutách hlásil rozhodčí: Hra a první set – Wickmayerová.

Načež se opravil: Kvitová.

Hurikán Petra vtrhnul na sedmnáctku a nemilosrdně zatočil se sokyní. Vývoj skóre? 5:0. 5:1. 6:1.

Jenže střetnutí po chvíli na pět minut přerušil kolaps jedné z divaček na tribuně. Zatímco byla v mrákotách ošetřována, protivnice se spěchaly skrýt pod slunečníky. Rozhicované krky si chladily ledem zabaleným v ručnících. Wickmayerová žádala sběrače, aby jí při hře schovali lahev s pitím do ledničky, neb za pár minut mezi střídáními stran nápoj získal teplotu nedávno uvařeného čaje.

Sama se probudila z úvodního šoku a vzpomněla si, jak v minulosti čtyřikrát Kvitovou přemohla. Silou. Agresivitou. Útokem. A najednou vedla 4:1. „Po skvělém začátku jsem trochu povolila,“ uznala poté Kvitová v rozhovoru na dvorci. „Naštěstí jsem byla jenom o jeden brejk pozadu. Pořád jsem věřila, že se zvednu a nebudu muset jít do třetího setu.“

Co víte o US Open Vyzkoušejte si kvíz

Ne, to si tentokrát opravdu nepřála. Shodila čelenku, což obvykle dělá, když se jí nedaří. Snížila při vlastním podání na 2:4. Krádež soupeřčina servisu korunovala nechytatelným křížným returnem...

A už zase nebyla k zastavení. „Dostala jsem šanci a dokázala ji využít,“ potěšilo ji.

Moderátor jí po utkání položil pouze dvě otázky a poslal ji do klimatizované šatny. Pařák však po triumfu nepůsobil tak úmorně. Z Kvitové spadla tréma, trpělivě se podepisovala a fotila s fanoušky.

Ve čtvrtek narazí na Číňanku Wang Ja-fan. V minulých třech letech v New Yorku dvakrát prorazila do čtvrtfinále. „K US Open mám čím dál vřelejší vztah,“ přikyvuje. „Mentálně jsem připravená na další dlouhé tažení. Jen uvidíme, jak to zvládne moje tělo. Snad se nerozpadne.“