Z predátorky kořistí. Kvitové selhal servis. Tělo je v rozkladu, řekla

Jak řekl její kouč Jiří Vaněk, postrádala Kvitová na podmanivě ozářeném kurtu v Armstrongově aréně víc sebedůvěry. Nemohla se opřít o podání. V ostrém střetu dvou dračic umdlévala též fyzicky. Všechny nepříjemnosti spolu navzájem souvisely a umocňovaly se. Proto zakolísala poté, co dotáhla z 3:5 na 5:5. Proto natropila deset dvojchyb.

Na US Open ztroskotala už ve třetím kole, stejně jako na Roland Garros. Na Australian Open a Wimbledonu vypadla hned v prvním.

„Mísí se ve mně různé pocity,“ řekla na tiskovce. „Chvíli jsem smutná, chvíli naštvaná, chvíli v pohodě. Záleží na tom, jaká vlna zrovna přijde. Ale nechci zatracovat celý turnaj. Dneska jsem prostě narazila na soupeřku, která byla lepší.“

Servis vám selhal. Omezovalo vás při něm něco?

Tělo je trošku v rozkladu. Mám letos za sebou už 58 zápasů. Potřebuju si trochu odpočinout. Moc dobře jsem se tu při podání necítila, dál bych to nekomentovala.

Sabalenková v posledních týdnech neskutečně válí. Je pro vás proto porážka s ní o něco přijatelnější?

Přestože hraje skvěle, já jsem prohrát nechtěla. Musím uznat, že roste. Zlepšuje se. Druhý set už úplně ovládla a já na její palbu nenašla odpověď. Má sílu, těžko čitelný a variabilní servis.

Jak byste US Open srovnala se svými předchozími letošními grandslamy?

Hodnotím ho jako nejlepší. Uvnitř jsem se cítila výborně. Do konce sezony mě ještě čeká pár akcí. Pak se můžu soustředit na grandslamy v roce 2019. Mám se v nich v čem zlepšovat, což je fajn.

Přenesete si do nich nějaké poučení?

V Melbourne a v Londýně jsem hrála pasivně, bez sebevědomí. Sama sebe jsem dostala pod příliš velký tlak.

Co s tím?

Snažím se to změnit. Už tady jsem první dvě kola zvládla výborně. I když se mi třeba nedařilo a přestala jsem v utkání hrát agresivně, dokázala jsem se zkoncentrovat a vrátit se ke svému stylu. Když jdu do výměn se svobodným vědomím, že můžu kazit, tak paradoxně nekazím. Je těžké se v tom mentálně ujistit.

Čím se pro vás grandslamy liší od jiných akcí, na nichž působíte mnohem uvolněněji?

Každá holka na nich nechá úplně všechno, zatímco jinde se některé nevybičují k takovým výkonům. Mně grandslamy víc svazují, protože vím, jak chutná zisk titulu. Proto na nich chci uspět víc než na ostatních turnajích.

Nepřehání se někdy význam čtyř největších podniků?

Já bych osobně měla být spokojená s tím, co jsem letos dokázala. Po lednu bych určitě netipovala, že zvládnu takovou porci zápasů a posbírám pět titulů. Brala bych to, i kdybych měla vyletět na všech grandslamech v prvním kole.

Ještě před vámi v sezoně ční dva vrcholy, jak se na ně těšíte?

Moje účast na turnaji mistryň v Singapuru ještě není stoprocentní, ale nejspíš se na něj podívám. Vždycky jsem Masters brala jako odměnu. A finále Fed Cupu doma, to je něco! Proti Američankám to bude sakra těžké. Moc se těším.