Švýcarský důchodce proháněl po kurtu Kvitovou. Tenisté točili reklamu

V dokonale připravené scénce totiž hlavní roli obsadil Tomáš Berdych. Třiatřicetiletý tenista, jenž předčasně ukončil letošní sezonu kvůli vleklým problémům se zády, kývl na nabídku švýcarské hodinářské značky TAG Heuer.

Nachlazená Kvitová dorazila do O2 areny v úterý brzy ráno. V devět už pálila míčky na kurtu, ostrý trénink kvůli viróze zkrátila na pouhých 15 minut.

Ještě předtím ale měla předat cenu vítězi soutěže „Namaluj svůj idol“, kterou si přišel vyzvednout právě Tomáš Berdych alias Hubert Schmidt.

Po krátkých formalitách švýcarský důchodce vyzval Kvitovou k pár výměnám. Rázem hůlku vyměnil za dřevěnou raketu.

Oba tenisté si na kurtu dopřáli několik úderů. A Berdych krajanku, jež se chystá na víkendové finále Fed Cupu proti Američankám, rozhodně nešetřil.



„Moc jsem si to užil, i když to byl den plný nervů, zda mě Petra nepozná a zda se něco nepokazí. Vše se muselo točit na první pokus, kdyby cokoli nevyšlo, nešlo nic opakovat,“ líčil Berdych.

„Zabíjel mi snad každý forhend. Pak se začal rozčilovat, že se mnou teda hrát nebude. Už tehdy jsem si říkala, že je to divný, když přijel až ze Švýcarska,“ přidala Kvitová.



Při podání u sítě už měla jasno. „Ráda tě vidím, Tomáši,“ prohodila směrem k Berdychovi.

„Už během prvních míčků mi došlo, že to musí být někdo známý, protože takhle hrát tenis, to musíte být opravdu dobrý,“ vyprávěla. „Celou dobu mi to v hlavě šrotovalo, všimla jsem si i té masky. A u sítě jsem Tomáše poznala. Jsem na sebe hrdá.“



Na celém projektu se podílel obsáhlý štáb s devíti kameramany. Berdychova maska vznikala tři týdny, vytvářel ji uznávaný maskér David Šesták.

„S proměnou se začalo už v úterý ve čtyři ráno, aby Tomáš/Hubert mohl být v 9 hodin v O2 aréně. Nechali jsme se inspirovat podobnými scénáři, které existují z fotbalu, gymnastiky či basketbalu, ale v tenise žádné takové video není. Aby mělo mezinárodní přesah, bylo jasné, že soupeřem Petry musí být světový hráč,“ popsal Daniel Trávníček, bývalý tenisový trenér a majitel agentury X production.



„I když jsem v masce s umělými zuby vypadal hodně vážně, v duchu jsem se od rána smál, ostatně jako nakonec všichni, kteří u toho byli. Je potřeba umět si udělat legraci i ze sebe,“ dodal Berdych.