Kvitová: Ještě se nerozpadám. Do konce roku dám všechno, co mi zbylo

Občas se vzduch zatřese, jako by startovalo letadlo, ale to jen kolem sviští jeden z čínských rychlovlaků. Právě zde pokračuje velkolepá jízda nejlepší české tenistky: Petra Kvitová prožívá rok se vším všudy, ozvláštněný mnoha vrcholy i pády.

„Takovou sezonu jsem si po návratu ani neuměla představit. I když se mi nedařilo na grandslamech, jsem opravdu velmi spokojená,“ líčí Kvitová.

Jen její tělo už toho začíná mít dost. Pro Kvitovou je rok 2018 prvním naplno zvládnutým po návratu po těžkém zranění ruky. Obnáší už 58 duelů a pět dobytých titulů. Zároveň má na čtyřech nejprestižnější kláních bilanci 4-4, jen dvakrát prošla do 3. kola grandslamu.

„Je to už na hraně. Teď mi tělo vypnulo,“ líčí pro MF DNES a iDNES.cz.

Po US Open strávila v posteli deset dní. Teď po zdravotní pauze startuje „čínský grandslam“, vítězky turnajů ve Wu-chanu a příští týden v Pekingu získají celkem 1 900 bodů. Říjnový Turnaj mistryň má prakticky jistý.

„Pokud se do Singapuru kvalifikuju, super. A pak je finále Fed Cupu,“ vyhlíží Kvitová pražský šlágr proti USA. „To jsou letos ještě dvě nejdůležitější věci. Pořád mám čas se připravit. Vrhnu do toho všechnu energii, co ještě zbývá.“

Už smrkám jen občas

Když vypadla na US Open, pronesla: „Tělo je trochu v rozkladu.“ Což byla bohužel přesnější předpověď, než sama čekala.

„Všechno to na mě padlo. Do toho klimatizace, let, časový posun. Měla jsem teploty, deset dní jsem jen ležela v posteli,“ líčí Kvitová. Jedno z mála okének v tenisovém kalendáři tedy strávila poněkud trudně: „Dovolená se právě nabízela, bohužel jsem to promarodila. Ale zase mě to donutilo odpočívat. Všechno má vždycky dvě strany.“

Petra Kvitová ve třetím kole US Open, kde její pouť posledním grandslamem sezony skončila.

K optimismu ji vybízí veselá povaha i to, jakými patáliemi si nedávno prošla. „Pomalu se do toho dostávám. Už smrkám jen občas. Dobrý!“ mrkla. „Jen si musím dávat na tělo pozor, aby nepřišlo žádné zranění. Tréninky musíme pečlivě vybalancovat. Jsem ráda, že zatím držím pohromadě. Ještě se nerozpadám.“

Tenisový rok má specifickou koncovku. Grandslamy jsou již odehrány, dámy a pánové s raketou mají cestování a turnajů pomalu dost - a přece je toho ve hře stále tolik. Bodů, peněz, slávy. Kdo obstojí v Asii, zajistí si komfortnější žebříčkovou pozici pro sezonu 2019.

„S fyzickou únavou je spojené všechno, i ta mentální. Že bych byla momentálně v hlavě úplně svěží, to se taky říct nedá,“ netají Kvitová. „Ale takových nás stejně moc není, většina to asi má podobně jako já. Kdo se tady zmáčkne, může uhrát něco fakt dobrého.“

Že by takovou byla právě ona? Proč ne, ve Wu-chanu útočí na titulový hattrick. Nejrozlehlejší z kontinentů pro ni má svoji magii - a Čína zvlášť.

Naše čínská sestra PK

Obvykle na turnajích stíhá maximálně klasiku. Obdivovat Eiffelovu věž v Paříži, projít si ikonická místa Londýna či Melbourne. Ale zde, v poněkud stranou položeném megaměstě v provincii Chu-pej, si hned vybaví cosi jiného.

Petra Kvitová během oficiální party pro hráčky na turnaji Wu-chan Open.

„Mají tu speciální show, typické čínské vodní divadlo o historii Wu-chanu. Je to výborné, s různými akrobatickými kousky. Jestli bude čas, zase bychom zašli,“ vypráví.

Je to vzájemný cit, pozitivní pro obě strany.

I v nezvykle rozměrné místnosti pro tiskové konference první dotaz zní: „Prý vám říkají sestro Wu-chanu.“ Načež Petra Kvitová kontruje: „A taky jsem prý sestra i pro Li Na. Nejspíš pro všechny tady. Sice nevypadám moc čínsky, ale líbí se mi tu.“

Důvodů se najde dost. „Mám hodně čínských fanoušků, to je jedna z věcí, co mě hodně povzbuzuje. Uhrála jsem tady dost v minulosti. A vždycky jsem si rozuměla s Li Na,“ zmiňuje přátelství s místní celebritou, která Čínu naučila milovat tenis. „Číňané mi přirostli k srdci. I když je to pro nás úplně jiný svět, svým způsobem mám lidi tady ráda. A ráda se sem vracím.“

Jenže tenisově je to na akci z kategorie Masters Premiers 5 pokaždé šichta. Hotový labyrint soupeřek.

Na úvod čeká Kvitovou lepší z dvojice Kruničová, Giorgiová - a pak už jedno eso za druhým. Teoreticky ve 3. kole Bertensová, ve čtvrtfinále Kerberová, v semifinále Halepová... Do centrální Číny mířila kompletní Top 15. Na poslední chvíli se odhlásila nemocná vítězka US Open Naomi Ósakaová, kromě ní a sester Williamsových tu ale jsou všechny tenisové hvězdy.

Turnaj slaví páté narozeniny a dosud platilo, že v sudém roce pokaždé vyhrála Petra Kvitová. 2014, 2016 - a 2018? „Že bych si sem jela pro hattrick, tak to momentálně nastavené nemám,“ říká. „Ale pokaždé je milé se vrátit tam, kde se vám v minulosti tak dařilo.“

A kde může už tak mimořádná sezona dostat další grády.