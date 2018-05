Samá výhra, samý špás. Já jsem rozesmátá vždycky, bavila se Kvitová

Scénář je pořád stejný. Petra Kvitová v areálu své domovské pražské Sparty naráží kolo od kola na těžší soupeřku - ale s jejich kvalitou roste i její tenis. „Zase jsem hrála o něco líp. Jsem spokojená, jak jsem to zvládla,“ pronesla.

Čtvrtfinále Zpravodajství z turnaje WTA v Praze

Duel se Siniakovou bavil ji i přihlížející. „Káťa hrála fakt dobře. Asi nejlíp, co jsem ji tady viděla,“ ocenila Kvitová.

Začátek května ji zastihl v mimořádně dobrém rozmaru. Na tiskové konference chodí rozzářená jako májový den. Však také téměř každou její odpověď doprovází smích.

Často jste se hecovala, zatínala pěst. Tak moc jste chtěla vyhrát?

Tím to ani tak nebylo. První game jsem Káťu brejkla, ale pak hned prohrála svoje podání, nebylo to nic příjemného. Začátek setu mi přišel hrozně vyrovnaný, každý míč dělal rozdíl. Proto jsem byla hodně koncentrovaná, povzbuzovala jsem se.

Každým zápasem tu hrajete lépe. Bude to pokračovat až do finále?

No to nevím! Už to bude nějaký týden, co jsem takový turnaj zažila naposledy. V pátek mě čeká těžká soupeřka, naposledy jsem s ní prohrála velice lehce. Je velmi šikovná, má za sebou výborné výsledky... Zajímavé to bude. Snad jí to vrátím, snad mě domácí publikum požene.

Čím je Číňanka Čang Šuaj nebezpečná?

Hraje podobně jako já. Dobře servíruje, má placatější, rychlé údery z obou stran. Když to má na ruce, dokáže to zamáznout z jakékoli pozice. Ale jinak je to super holka. Na kafi jsme nikdy nebyly, ovšem v šatně je příjemná, má i příjemné trenéry. Fajn tým.

Z čeho máte ve své hře radost? Zdá se, že jste hodně zlepšila pohyb.

No asi jo. Zrovna dneska jsem říkala Davidovi (Vydrovi, kondičnímu trenérovi), že si myslím, že jsem se hýbala dobře a že doufám, že má radost. On na to moc nereagoval, tak asi ne... Spoustu míčů jsem doběhla, což je důležité, i když jsem je pak třeba zkazila. A na základní čáře se pohybuju taky dobře.

Čím to, že jste v Praze samý úsměv, i při setkáních s novináři?

Já jsem rozesmátá vždycky... Tiskovky jsou pro mě jiné tím, že mluvím jenom v češtině. A diváci jsou super. Zase tu byla plná tribuna.

Fandí vám tu jako své, však za Spartu nastupujete v extralize. Láká vás tím spíš mít svoji fotku v galerii turnajových vítězek?

To mě nenapadlo, hraju teprve semifinále. Ale vím, že tam jsou Kája (Plíšková) s Luckou (Šafářovou). Tak by to nebylo úplně špatný, že jo.