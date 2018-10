Jako vyměněná. Kvitová pojede na Turnaj mistryň v plné formě

Sedíte v bazénu a zároveň jaksi v oblacích. Shlížíte na jedno z nejbohatších měst světa a pak se z tohoto unikátního místa - střechu ve tvaru lodi proměnili ve vodní plochu - přesunete do luxusu vyhlášeného hotelu Marina Bay Sands. K dispozici jsou přepychová auta se šoféry. Vyplétači raket stojí v pozoru. Šatnu máte jen pro sebe.

Toho servisu!

Až se točí hlava.

Až může být v důsledku zrádný.

„Trošku jsem si s ní promluvil,“ líčí Jiří Vaněk, kouč tenistky Petry Kvitové. „Říkal jsem: Musíš si uvědomit, jestli vezmeš Singapur výletně. Je to odměna za celou sezonu, ale zároveň by to byla škoda. Podle mě to chce trochu se zmáčknout na poslední dva až tři týdny. A nechat tam maximum.“

Zdá se, že svoji vizi prosadil.

Prý tedy jste, Petro, jako vyměněná? „Ano?“ rozesměje se nejdřív. „Ale je pravda, že se na Turnaj mistryň těším. Opravdu. A to je ten nejlepší signál, co může být.“

Jen osm dam se dostane na akci, která završuje individuální kalendář WTA. Kvitová uspěla, zároveň ji ještě 10 . a 11 . listopadu čeká finále Fed Cupu v Praze proti USA.

Tělo i hlava už by chtěly mít klid, ale nerozeběhnout se vstříc těmto dvěma vrcholům z plných sil by byla nehorázná škoda. I proto přišla zmíněná Vaňkova slova.

„Po Pekingu bylo na Pétě už vidět, že tomu podléhá. Sezona je dlouhá, nástup do ní byl raketový, první půlrok strašně hektický,“ zmiňuje pět titulů za šest měsíců. „Pak přišel trochu útlum. Tak říkám: Můžeme mít třeba delší pauzu, začít o týden později v Austrálii. Sama souhlasila. Řekl bych, že je jako vyměněná. Cítí nový impulz. I možná kvůli tomu, že se Čína tolik nepovedla. Vidím ji jedním slovem výborně. Odjede v plné formě.“

Dostala jsem zabrat, že jo!

Jeho osmadvacetiletá svěřenkyně je bytostnou optimistkou a úsměvy rozdávala i v pondělí v hale pražské Sparty ve Stromovce. Ale nejen kvůli tomu, že to má v povaze.

Cítí totiž šanci.

A hlavně cítí, že je zase kde brát.

„Mohli jsme se pořádně připravit. Za mě dobrý. Péťa dostala zabrat,“ říká Vaněk o programu zhotoveném s kondičním koučem Davidem Vydrou. „Jsem ráda, že to sám zmínil,“ baví se Kvitová, ale hned míří k podstatě: „Kluci to udělali dobře, nejsem přetrénovaná ani unavená.“

VIDEO: Na Turnaj mistryň jede v plné formě, říká trenér Petry Kvitové

Dobrá, svaly jsou tedy svěží. No a mysl se těší na měření, která Kvitové tak vyhovují. Žádné rozpačité starty proti méně slovutným soupeřkám, žádná jasná role favoritky.

Co mač, to klenot. Co protivnice, to členka světové Top 8.

„Takže nebude čas na nějaké zoufalé věci. Pojede se hned na plný petardy,“ říká Kvitová svérázně.

Z letošních střetů s členkami elitní desítky má bilanci 7-1. Spatřit na druhé straně kurtu někoho s vyšperkovaným tenisovým životopisem v ní vzbuzuje o to větší chuť.

„Dokazuje to celou sezonu,“ říká Vaněk. „Je to pro ni výzva, už přece jen není žádný vyjukaný zajíc. Třeba na americké šňůře to bylo vidět - v Montrealu to nedopadlo dobře, ale pak se v Cincinnati hned utkala se Serenou (Williamsovou). Těšila se a zahrála nejlepší zápas druhé poloviny sezony. Myslím, že ji motivuje, když není kam ustoupit a musí hrát svůj nejlepší tenis, aby uspěla. Tohle jí svědčí.“

Najít tu správnou bublinu

Svědčit teoreticky Kvitové může rovněž to, že se v Turnaji mistryň hraje čtyřčlenná skupina. „I když se prohraje, můžete pokračovat. To je něco jiného než grandslam,“ povídá. „Zároveň ale všichni víme, jak pomalý povrch v Singapuru je, což pro mě není úplně příjemné.“

Své by mohly povídat poslední dvě vítězky: Dominika Cibulková (2016) i Caroline Wozniacká (2017) nejsou zrovna ranařky, ale podmínek dokonale využily. A co teprve mistryně v dobíhání míčů a světová jednička Simona Halepová...

VIDEO: Celých 14 dní jsem urputně trénovala, říká před Turnajem mistryň Kvitová

„Bude to hodně otevřené,“ očekává Vaněk. „Poslední dobou hraje výborně Ósakaová, bude nepříjemná. Halepová trochu stagnovala, ale možná to z ní spadlo, když už má jistotu, že rok skončí jako jednička. Wozniacká byla po Austrálii trochu dole, jenže v Pekingu titulem zase ukázala, že je skvělá hráčka.“

Nechybí ovšem v jeho seznamu někdo jiný? To víte, že ano.

I pomalému betonu navzdory.

„Péťa má tak kvalitní hru, že když si najde tu svoji správnou bublinu, bude záležet vyloženě na ní, a ne na povrchu,“ věří Vaněk. Tedy pokud je vše vyladěno tak, jak se zdá.