Celá tíha na Kvitové? Nejsem na to sama, říká česká jednička pro Fed Cup

Česká jednička pro finále Fed Cupu proti USA má osvěženou mysl, přesto nevypadala úplně fit. Po příletu z Turnaje mistryň v Singapuru pár dní proležela v posteli s antibiotiky, svými slovy s „chřipkoangínou“.



Do toho další účastnice sportovní slavnosti u rovníku Karolína Plíšková vzkázala: „Je mi líto, zranění lýtka mě do finále nepustí.“

Jí v žebříčku WTA patří osmé místo, Kvitové sedmé. Zvlášť ve srovnání s americkou sestavou, jíž žebříčkově kraluje 35. Danielle Collinsová, to vypadalo jako nezlomné duo, ale Kvitová „osiřela“.

Platí tedy, že na ni v sobotu a v neděli padne tlak těžký jako ocelová konstrukce O2 areny, v níž výjimečná generace tenistek zkusí dobýt šestý titul v průběhu osmi let? Ona věří, že nikoli. „Máme výborné singlistky i deblistky. Pokud by se něco stalo, druhá může zaskočit,“ soudí Kvitová. „Je to potěšující a uklidňující. Nejen pro nás hráčky, ale i pro trenéra.“

Český tým pro finále Forma reprezentantek ● Petra Kvitová (singl)

Po famózní bilanci pěti titulů od února do června ji trápilo zdraví i forma. V součtu asijské šňůry a Turnaje mistryň prohrála pětkrát za sebou! ● Barbora Strýcová (singl/debl)

Od US Open má bilanci 5-4, v Singapuru hrála semifinále čtyřhry po boku Andrey Sestini Hlaváčkové. ● Kateřina Siniaková (singl/debl)

V Číně zdolala Garcíaovou, Muguruzaovou, Bertensovou, poté se jí v Evropě tolik nedařilo. Na Turnaji mistryň si zahrála finále čtyřhry. ● Barbora Krejčíková (debl)

Parťačka Siniakové, v týmu je poprvé. Byla nominovaná dodatečně za zraněnou Karolínu Plíškovou.

Letošní vítězka pěti turnajů odpovídala v nákupním centru vedle O2 areny, kde probíhá provizorní výstava Deset let tenisové radosti. Oči jí také hned mířily na fotografie, na nichž slavila s Lucií Šafářovou. Což bylo svého času duo podobně průbojné jako dvojice Kvitová, Plíšková - i Šafářová si vybojovala Turnaj mistryň.

„Pamatuji si dobu, kdy se většinou rozhodlo už po singlech,“ líčí Kvitová. „Pak vlastně nastoupila éra, kdy jsme to dohrávaly v deblu. I teď máme výborný tým. Neřešíme individuality, ale to, abychom společně posbíraly tři body.“

Při nominaci hvězdné dvojice PK a KP by bylo o rozpisu předem jasno. Teď se uvidí, zda do dvouher nastoupí zkušená Barbora Strýcová, či dravá Kateřina Siniaková.

„To, že Kája chybí, je citelné oslabení. Ale šířka týmu je stále velká. Pořád jsme favorité, jen to bude těžší,“ říká kapitán Petr Pála. V jeho sestavě se Kvitová blýská jako šperk, jiná členka Top 10 se v Praze neukáže.

V posledních týdnech vršila porážky, ale reprezentační starty v ní probouzejí až nezkrotnou touhu uspět. Kvůli zdravotní indispozici si v úterý zatím jen lehce zatrénovala a raději šla sbírat síly. „Uvidíme, jak na tom Péťa bude. Ale vím, že tam nechá všechno,“ pronesl Pála.

Český pár pro čtyřhru by měl lepší než ten americký, ať už by nastoupily finalistky Turnaje mistryň Siniaková, Krejčíková, nebo zdatná deblistka Strýcová. Dvojice Strýcová, Siniaková pořád nabízí dost solidní „arzenál“ na doplnění sestavy také pro individuální starty. Ale jen prosté srovnávání žebříčkového postavení nefunguje.

SRAZ. Fedcupový tým se v pondělí sešel v Galerii Harfa před víkendovým finále s USA. Zleva kapitán Petr Pála, Kateřina Siniaková, Petra Kvitová a Barbora Strýcová. Chybí Barbora Krejčíková, jež tým doplní ve středu.

Časy, kdy hvězdy WTA automaticky drtily „slabší“ konkurenci, jsou fuč.

„Výkon už je hodně podobný. Záleží hlavně na tom, kdo získá důležité míče - a ve Fed Cupu se rozdíly mažou ještě více, tam se na ranking nedá vůbec koukat,“ říká Kvitová. „Zrádné to samozřejmě bude. Několikrát už jsme roli favoritek zažily a většinou jsme ji ustály. Doufám, že to bude platit i teď.“

Pokud to zvládne také ona sama, další oslavy budou výrazně blíž.