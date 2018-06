Velká šňůra končí. Kvitová: Občas přijde horší den. I z porážek se učím

Od mládí jí vštěpovali, že takovéto věci na kurty nepatří. Za žádnou cenu. Jenže občas si ani ona nemůže pomoci.

„No jo, no. Můj taťka asi nebude nadšenej, chudák,“ říkala Petra Kvitová, která ve druhé setu vyslala raketu vstříc antuce. „Už jsem prostě ty nervy musela vyndat ven. Bylo těžké to v sobě všechno dusit. Tak se stalo. Ale snad mi to pomohlo, když jsem ji pak brejkla. Nechtěla bych házet jen tak.“

Zdrojem frustrace byla dáma na druhé straně oranžového kurtu. Kontaveitová zahrála výtečně, Kvitová tak s velkou vítěznou sérii končí na čísle 13. Zmínila, že to nebyl její nejlepší den. Přesto chybělo pár míčů. Pár detailů v některém ze dvou tiebreaků.

„V té vítězné šňůře už nějaký den blbec předtím přišel, akorát se to ještě zvládlo. Dneska to nevyšlo o kousek,“ říkala. „Šance jsem taky měla, bohužel jsem je nevyužila. Nic mi nedala zadarmo. Bojovala, co to šlo.“

Kvitová dřela stejně tak. Odvrátila tři mečboly, až po čtvrtém musela Kontaveitové pogratuloval.

„Z proher se člověk hodně učí, snad mi to pomůže do dalších bojů,“ uvedla. Její soupeřka má zatím sice menší jméno, ale o to lepší výkonnost: „Speciálně na antuce hraje fakt výborně. Může tu dojít daleko.“

Ona sama se po loňském návratu na kurty v Paříži posouvá pozvolně. Loni 2. kolo, nyní 3. runda.

I přes předchozí antukové triumfy v Praze a Madridu ale říká: „Nic jsem tu od sebe nečekala, opravdu. Tady je to rozdílné, míče lítají jinak. Byla jsem hodně pokorná, neměla žádné velké cíle.“

Což neplatí o týdnech následujících. Startuje travnatá část roku - tak specifická a pro Kvitovou tak oblíbená.

„Jen to musím načasovat nějak jinak, že jo,“ usmála se; nejprve míří do Birminghamu a Eastbourne a pak na Wimbledon.

„Agresivita bude muset být větší. Jiný pohyb: být hodně dole, cupitání na trávě je náročné, budou mě hodně bolet stehna, už se fakt těším... A budu muset potrénovat servis, to každopádně. Kdybych takhle podávala na trávě, tak mám smůlu.“

Londýnská očekávání větší rozhodně budou. Kvitová však ví, že nástrah je stejně tolik.

„Tráva má spoustu úskalí,“ říká. „Ale těším se na ni, to je nejdůležitější. Wimbledon mám ráda - ať už to letos dopadne jakkoli, tohle se asi nezmění. A ode mě nikdy nevíte, co čekat, že?“