Kvitová o dopadení útočníka: Nejšťastnější budu, až to celé skončí

Na oficiální tiskové konferenci se mluvilo převážně o tenisu – jak by také ne, však má v roce 2018 Kvitová formu jako hrom, získala již čtyři tituly.

Zahraniční žurnalisty ovšem logicky zajímaly i reakce Češky na aktuální mimosportovní událost. Vždyť po přepadení měla těžce poraněnou levou ruku a její kariéra (nemluvě o zdraví) byla ve velkém ohrožení.

Roland Garros 2018 Příloha iDNES.cz

„Je skvělé, že je ve vazbě. Ale nejšťastnější budu, až celý tenhle příběh skončí,“ pronesla Kvitová.

Vše trvá už skoro rok a půl – od osudového prosince roku 2016.

„Nebylo to tak, že bych si zrovna teď nejvíc ze všeho přála, aby ho chytili. Soustředila jsem se na svoji ruku, dřela jsem, rehabilitovala. Trochu jsem zapomínala a říkala si, že s tímhle stejně nic neudělám,“ řekla. „Bylo to na policii a ta ví, co dělat.“

Jak to (ne)může ovlivnit její psychiku, zůstává otázkou. Ani Kvitová neznala odpověď.

„No, asi to není nejlepší načasování, ale pořád jde o dobrou zprávu, ne? Měla bych být šťastná. Jsem šťastná,“ řekla v antukovém království Roland Garros.

A znovu ocenila podporu svých nejbližších. „Mám okolo sebe skvělé lidi. Pořád jsou tu se mnou a pro mě,“ uvedla Kvitová. „To je to, na čem nyní nejvíc záleží. Já bych se teď měla soustředit jen na tenis,“ doplnila s úsměvem.

Pařížský oranžový svátek startuje už v neděli. Třeba i tohle českou tenistku posílí; vždyť Kvitová pro mnoho odborníků patří mezi adeptky na nejvyšší mety, ne-li rovnou na titul. A zprávy z vlasti by mohly znamenat klid pro duši.

„Sama nevím. Samozřejmě se budu asi pořád cítit trochu zvláštně, když budu někde sama, ale tohle by to mělo zlepšit,“ dumá. „Zatím však necítím úlevu. Protože tohle ještě není konec.“