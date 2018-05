Tahák Kvitová. Uzavřený areál jsem snad ještě nezažila, vzpomínala

„Jsem velmi ráda, že to byl úspěšný návrat,“ pochvalovala si dvojnásobná wimbledonská vítězka. „Hlavně lidi byli úžasní.“



Někteří na váš dopolední zápas čekali před areálem už od sedmi hodin ráno. Zažila jste něco podobného?

Asi nezažila, nebo se to ke mně nedoneslo. Lidi byli úžasní. Čekala jsem, že bude narváno, ale že by museli uzavřít areál? To opravdu ne.

Byla to podobná atmosféra jako při domácích utkáních Fed Cupu?

Bohužel tady nemáme naše bubeníky. Ale je to trošku jiné. Fed Cup hrajete za zemi, tady jsme každá za sebe.

Loni jste finále kvůli pořezané ruce sledovala pouze z tribuny. Vzpomněla jste si na to?

Až po zápase, když jsem také dostala tuhle otázku. Jinak se mi to vůbec nepromítlo. Jsem rozhodně ráda za aktuální situaci.

Patříte pod křídla tenisové Sparty. Jaké to bylo hrát na domácích kurtech?

Je to hodně zvláštní pocit. Potkávám hráčky, které jinak vidím v cizině. Jindy je to tu klidné, nyní je třeba posilovna úplně plná. Určitě je to příjemné zpestření během celého roku.

Cítila jste tlak? Po odstoupení Karolíny Plíškové jste nejvýše nasazenou tenistkou.

Spíš očekávání sama od sebe. Přišli se podívat rodiče, kamarádi i známí. Na tréninku před turnajem to totiž bylo takové všelijaké.

A poté jste za 71 minut na kurtu bez problémů přehrála Terezu Smitkovou, jež tu startovala na divokou kartu.

Jsem ráda, že fanoušci zůstali korektní. Terka si to určitě užila, hrála výborný zápas. I mně se hrálo dobře, jsem spokojená.

Když jste tu naposledy startovala v roce 2011, poprvé jste pronikla do elitní desítky žebříčku WTA. Navíc jste poté vyhrála i Wimbledon. Vzpomínáte?

Tehdy jsem vyhrála turnaj v Madridu a do Prahy přijela poprvé jako hráčka Top 10. Sice jsem finále nevyhrála, ale to už nyní tolik nevadí. Byl to významný rok, které se příliš často neopakují.

Takže opět pomýšlíte na finálovou účast?

Nyní hlavně na druhé kolo. Ač se Karolína (Plíšková) odhlásila, zůstává tu celá řada kvalitních hráček. Konkurence je veliká, Češky navíc hrají před domácím publikem vždy dobře. Ale nejsem úplně ten typ, co se vidí už ve finále.

Znamenalo by to také pět zápasů během pěti dnů.

Už jsem to párkrát za kariéru zvládla. Kdyby se to opakovalo, určitě si s tím poradím.