Sama sebe bych ve finále potkat nechtěla, žertovala Kvitová

Po nástupu na diváky obležený kurt se v pátek před polednem polekala: „Kde mám trenéry?“ Jiřího Vaňka a Davida Vydru nespatřila na jejich obvyklých místech.

„Chtěla jsem je zkontrolovat a oni tam seděli Číňani!“ vykládala vesele. „Nevím, jestli si naši mysleli, že mají tyhle fleky rezervované. Přišli pozdě, no.“

Své chlapy nalezla v opačném koutu tribuny. A znovu se na ně otáčela v klíčových chvílích semifinále proti čínské bojovnici Čang Šuaj.

Hlavně v úvodu tie breaku první sady jí bylo krušno. Při střídání stran za stavu 1:5 se v mysli zklidnila. Nechtěla zahodit skoro hodinu práce a odevzdat set sokyni.

„Začátek mi utekl, padla na mě trochu bezmoc. Na psychice mi nepřidalo, že jsem předtím nevyužila dva setboly. Ale snížila jsem na 4:5, což mě nakoplo.“

Parádní obrat z 1:5 na 8:6 rozhodl celé utkání. Následujících šest gamů si za jásotu obecenstva přivlastnila domácí hvězda.

„Když z krize vyjdete jako vítěz, hodně vás to posílí,“ řekl její kouč Jiří Vaněk. „Hlavou zvládla koncovku neskutečně dobře. Pak už to byla balada pro divácké oko.“

Na důležité mače se Kvitová obvykle pořádně vyhecuje. Opět ji hřála podpora publika. Znovu vstávala v sedm ráno, aby byla dokonale připravená na jedenáctou, kdy ve Stromovce startovaly všechny její mače.

Nejvíc nažhavená zpravidla bývá na bitvy o poháry. „Sama sebe bych ve finále potkat nechtěla. Doufám, že ani ostatní holky si mě do něj nepřejí. Mají nějakou naději, sedmkrát jsem v něm prohrála. Ale osmičku přidávat nehodlám. To každopádně ne. Když se dostanete tak daleko, prostě to chcete dotáhnout až do konce.“

Její poslední rivalkou bude třicetiletá Buzarnescuová, 37. žena na žebříčku.

Dvě levačky ještě o den déle zůstanou v Praze, zatímco ostatní dívky po vypadnutí z Prague Open neprodleně pádily na megaturnaj do Madridu.

Kvitovou a její pobočníky v sobotu přepraví do Španělska soukromý tryskáč. Už v neděli ji čeká první kolo, v němž se střetne s Ukrajinkou Lesjou Curenkovou. Zatím se však stále soustředí na svou pražskou misi.

„Rychlý přesun a nedělní utkání - to není nic příjemného,“ přiznává. „Blíží se akce, nad kterou jsou svou úrovní už jenom grandslamy. Ale na kurtu na Madrid vůbec nemyslím. Beru to tak, že zápasy jsou nejlepší trénink. Už cítím hlavně mentální únavu. Ale finále miluju a momentálně mě nic jiného nezajímá.“