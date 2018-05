Dvakrát do Paříže. Kvitová od nejistoty k roli spolufavoritky Roland Garros

Jen dvanáct měsíců tomu je. Stejné město, stejná místnost, stejná dívka v hlavní roli.

A přitom je - ryze sportovně - vše jinak. Na konci května 2017 vrcholila v Paříži dlouho přísně tajná mise „Návrat PK na kurty“. Teprve půl roku ji dělilo od málem fatálního přepadení, ona to však zvládla.

Kvitová seděla v hlavní místnosti pro tiskové konference, a byť se usmívala, radost často jen tlumila smutek. Oči se jí nejednou zaleskly slzami. Odbyla si velký, světem sledovaný comeback, zvládla 1. kolo, v dalším se s Roland Garros loučila.

Jak vypadá konec května 2018?

Ještě více úsměvů i smíchu. Více sebevědomí. Více víry.

Jsou tu i větší favoritky, ne?

O magii Paříže se obecně netřeba rozepisovat, ale je zvláštní, jak najednou vstupuje do života Kvitové.

Jejím nejoblíbenějším grandslamem byl, je a asi i bude Wimbledon, místo jejích dvou triumfů a posvátného travnatého povrchu. Má ráda Austrálii a beton tam i v New Yorku daleko víc svědčí její hře.

„Antuka pro mě vždy byla složitá. Zvlášť tady,“ řekla v pátek, již ve francouzské metropoli.

Před rokem si ji vybrala jako odrazový bod, jako velký test. Nyní, krátce před startem, přišla z vlasti zpráva o dopadení a obvinění útočníka: „Asi to není nejlepší načasování, ale měla bych být šťastná, ne?“

Jak to vše (ne)ovlivní její hru, ukáže již 1. kolo proti Cepedeové z Paraguaye. Protože tohle už není žádný pokus o návrat, nýbrž snaha o dobytí met nejvyšších.

„Myslím, že tu jsou větší favoritky. Nebo ne?“ mrkala na sál novinářů. No... Ze šesti expertů webu Tennis.com ji s trofejí z Roland Garros vidí hned tři.

Podle Tipsportu je s kurzem 13:1 třetí nejžhavější adeptkou za světovou jedničkou Halepovou (7:1) a dotírající Svitolinovou (7,5:1). Do seznamu potenciálních královen ji řadí i Martina Navrátilová, byť ve svém sloupku pro WTA upřesňuje: „Z nejlepší desítky může vyhrát každá.“

365 dní od Paříže k Paříži

Oba „osudové“ pařížské roky Kvitové spojuje snad jen to, že u Seiny vládnou slunečné, skoro tropické dny. Loni připomínala člověka startujícího s křížovkou: téměř všechna pole byla prázdná, obsazena neznámými.

Tajenku definitivně vyjasnily únor a květen - Kvitová v nich získala čtyři tituly WTA, mimo jiné v Dauhá a hlavně naposledy v Madridu. Spolu s předchozím triumfem z Prahy si hýčká šňůru 11 výher (vše na antuce!). Dá-li zdraví, může být nejen součástí světové špičky, ale klidně i jednou z nejúspěšnějších.

Petra Kvitová

„Všechno je jiné,“ srovnává Kvitová. „Loni to tu bylo zvláštní, i když jsem samozřejmě byla strašně šťastná, že zase hraju. A tenhle pocit zůstává - jakmile jsem tu zase vešla na kurt, vrátil se okamžitě. Každopádně je skvělé být zdravá a dobře připravená. To je lepší situace.“

To tedy. Obzvláště při pohledu proti proudu času.

„Jasně, člověk byl nahoře i dole. Ale to, že jsem získala od návratu pět titulů, zní skoro nereálně,“ připomíná Kvitová ještě loňský triumf v Birminghamu. „A občas mi to fakt i nereálné připadá. Zatím to bylo skvělých dvanáct měsíců.“

Skvělých a ohraničených pařížským sluncem. Uvidí se, co se v oblíbeném městě tolika romanopisců brzy naskytne za další příběhy.