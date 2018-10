ONLINE: Bitva Češek. Plíšková hraje v Singapuru s Kvitovou

Plíšková zatím porazila Kvitovou jen v říčanské „nafukovačce“ v extralize, na okruhu WTA pokaždé dvojnásobné wimbledonské šampionce podlehla.

Prohrála celkem třikrát, naposledy letos v Madridu na antuce.

Turnaj mistryň: Petra Kvitová vs. Karolína Plíšková sledujte podrobnou online reportáž

Světová sedmička věří, že tentokrát už Kvitovou přemůže: „Věřím, že to dobře dopadne. Mám své zbraně.“ Plíškové stačí k postupu do semifinále jakákoliv výhra, teoreticky by mohla jít dál i po porážce ve třech setech.

„Nejsem nervózní. Když vyhraju, bude to stačit,“ ví.

To Kvitová, která pravidelně krajanky na dvorcích poráží, nemá vše ve svých rukou. Potřebuje udolat Plíškovou, bývalou první hráčku světa, ve dvou setech a zároveň doufat v pomoc od Ukrajinky Eliny Svitolinové.

Svitolinová hraje ve druhém mači s Dánkou Caroline Wozniackou. V Singapuru dosud neprohrála, postupně si připsala výhry nad oběma Češkami.

Bílá skupina

Tabulka Z V P S B 1. Svitolinová 2 2 0 4:1 2 2. Plíšková 2 1 1 3:2 1 3. Wozniacká 2 1 1 2:3 1 4. Kvitová 2 0 2 1:4 0

Červená skupina