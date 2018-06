POHLED: Česká esa na rozcestí. Plíšková se hledá, Kvitová ladí formu

Petra Kvitová má úsměvy v povaze - a hlavně ji hřálo dění posledních týdnů. Karolína Plíšková se do deprese nestáhla z jiného důvodu: „Protože s mojí formou to tu mohlo být ještě horší.“

Takhle se to s nimi má.

Pokud by se místo tenisu živily muzikou, dalo by se napsat, že zatímco první svůj nástroj jen ladí, ta druhá se pokouší najít takový, který by jí opravdu seděl.

Kvitová: Beru to pozitivně

Obě Češky i přes brzký konec na Roland Garros zůstanou v Top 10. Ale jinak dvě odlišné hráčky i povahy moc nespojuje.

Kvitová hraje jednu z nejlepších sezon kariéry. Dobyla čtyři tituly (Petrohrad, Dauhá, Praha, Madrid). Zlepšila pohyb, na antuce dost možná nikdy nepředváděla lepší tenis. Přiznává, že „dospívá“; už to není jen kvitovská snaha o riziko za každou cenu, umí být trpělivější, tenisově moudřejší.

Dvakrát posbírala parádní vítěznou šňůru: v únoru a březnu 14 zářezů (srovnané životní maximum), od dubna do června 13 triumfů za sebou. „Na antuce jsem zvládla výborné zápasy. Beru to hodně pozitivně,“ řekla.

Vyřadila ji „jakási“ Kontaveitová z Estonska, ale jméno v tomhle případě klame, dívka z Tallinnu letos na antuce porazila dost hvězd a na 3. kolo to byl od obou stran výborný tenis (byť jí očividně síly došly, v neděli už na Stephensovou neměla).

Pokud Kvitová vydrží svěží zdravotně i duševně, bude na Wimbledonu náležet mezi ústřední favoritky. Jen s podmínkou, že v roce skvělé formy konečně dotáhne i tu grandslamovou: v Melbourne skončila v 1. kole, v Paříži ve 3. rundě.

„Ale v Austrálii to bylo horší. Po dobré přípravě sezonu začala tím, že měla horečky a dostala antibiotika. Potom se dostatečně nestačila připravit na vedro. Tady to neplatí,“ řekl její kouč Jiří Vaněk. „Odehrála dva dobré mače a vyřadila ji hráčka, která opravdu patří mezi ty hodně solidní favoritky. Na trávu se těšíme.“

Plíšková: Tenisu teď mám dost

Kvitová se pyšní kalendářní bilancí 32-7, u Plíškové statistika zní 26-10. Co by za to většina tenistek dala! Jí to však nestačí, a co je nejpodstatnější: neví, kudy z hráčky širší špičky vykličkovat do pozice velké šampionky.

V Paříži přiznala, že se necítila dobře ani při jednom tréninku, ani při jednom utkání. Že nevyladila formu. Že neměla drajv, energii. Že proti tenisové celebritě byla de facto neškodná.

Podlehnout Marii Šarapovové není ostuda, ale uhrát jen tři gamy s odevzdaným projevem? To trapas pro hráčku ambic Plíškové je.

Za poslední rok a půl se u ní, počítáme-li i bleskovou epizodu s Rennae Stubbsovou na Turnaji mistryň v Singapuru, protočili čtyři trenéři. V březnu angažovala eso mezi českými machry na kondiční přípravu Marka Všetíčka, který říká: „Když do toho chci hrábnout, je to proces v podstatě na rok.“

Poslední čtyři grandslamy KP vydají následovně: 2. kolo v Londýně, čtvrtfinále v New Yorku a Melbourne, 3. kolo v Paříži. V součtu solidní, ale bez hvězdného momentu. Až moc typické.

„Letos jsem se ještě nikde necítila dobře,“ pronesla. Plíšková je perfekcionistka, pod navenek netečným a suverénním vystupováním však koluje spousta pochyb. „Asi taky někdy málo komunikuju, jak se cítím,“ uznala v Paříži. Anebo: „Tenisu mám teď docela dost.“

Byla světovou jedničkou, hrála finále US Open - ale tomu už na podzim budou dva roky. Místo sprintu kupředu předvádí posun po krůčcích. I proto zvažuje, že by neabsolvovala žádné turnaje na trávě před Wimbledonem. Tam ještě nikdy nevyhrála ani dva zápasy!

Po změnách okolo ní, řadě z nich za pochodu a v plné zátěži turnajů, je čas na novinky vnitřní.

Na víc agresivity na kurtu. Na kuráž kalendářní, aby byla na maximu tehdy, kdy je to nejvíc potřeba. Třeba tak, že vážně pojede až do All England Clubu, což je sice nemalé riziko, zato s možnými výnosy.

Plíšková v sobě sama musí vyvolat tenisový hlad, touhu „požírat“ protivnice.

Pořád je řeč o hráčce, která v Madridu na antuce vyškolila světovou jedničku Halepovou a na amerických betonech náleží k nejlepším. Ale o tenistce, která vyzařuje auru potenciální šampionky některého ze čtyř megaturnajů? Tak momentálně KP na rozdíl od PK nepůsobí.