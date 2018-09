Kouč Vaněk naznačuje, co bude dál s Kvitovou: Ubereme turnaje

Na grandslamech za ní ale na lavičku přijít nesmí. Možná i proto na největších turnajích tápe, byť se příčin jejích nezdarů jistě najde víc.

Ve skvělé sezoně s pěti tituly zvládla jen čtyři vítězství na grandslamech. Podepisuje se na ní fakt, že hrála už 58 zápasů?

Po vypadnutí z Wimbledonu, kde ze všech stran slyšela, že by měla vyhrát, přijela do Montrealu a padlo na ni vyčerpání. Naštěstí ji vyhecoval zápas se Serenou Williamsovou v Cincinnati a po něm se nesla na vlně. Tady zvládla dvě kola výborně, pak bohužel potkala rozjetou Sabalenkovou. Má ramena jako plavkyně a po každém zápase tu jde ještě hodinu trénovat.

Co Petru nejvíc brzdí?

Na běžném turnaji si v pohodě odehraje svoje. Na grandslamu si dává jen ty nejvyšší cíle, což ji pravděpodobně nejvíc svazuje. Letos se jí vyloženě nepovedlo Australian Open, kde prohrála s Petkovicovou. Ve Wimbledonu proti Sasnovičové si na sebe naložila moc velký tlak.

Dvakrát padla v prvním kole, dvakrát ve třetím. Co s tím?

Snažíme se simulovat tréninky, aby v nich byla pod tlakem. Kluci jsou zvyklí, že soupeři servírují, střílí esa, nekazí a dají jim jednu šanci za set. Holky pořád doufají, že jim soupeřka pomůže chybami. Zkusíme předělat její myšlení. A sáhneme do programu, vynecháme turnaje týden před grandslamem, aby si její tělo odpočalo a bylo zdravé.

Jiří Vaněk

Pracujete s mentálním koučem Radkem Šefčíkem na posilování Petřiny mysli?

Nechci ventilovat podrobnosti, ale ano, snažíme se. I když je Péťa poctivá, v určitých fázích člověk hlavě neporučí. Mně taky trenéři říkali, že při brejkbolu musím do výměny jít a balon zabít. Jenže v posledním zlomku vteřiny vám zatuhnou ruce i nohy, takže míč zkazíte.

Jak tedy může zahnat trému?

Musí brát grandslam tak, že se hraje na kurtu stejných rozměrů a proti stejným holkám jako všude jinde. Nezapomínejme, že na dalších turnajích letos válela. Třeba jí příští rok takhle sednou grandslamy. A navíc - já Petře pořád opakuju, že má dva tituly z Wimbledonu. V tenise se počítají jen trofeje, ty jí nikdo nesebere, může být v pohodě.

Postrádá na dvorci nadhled?

Pomůže jí, když k ní na normálních turnajích mezi gamy přijdu a uklidním ji. Je hodně cílevědomá, naloží si na sebe tlak. A jakmile se chvilku nedaří, začne se trápit a nevidí cestu ven. Stačí pár vět a přestane panikařit. Nejdůležitější je, aby zachovala chladnou hlavu a prostě jen hrála.

Pozorujete, jak na ni na grandslamech doléhá stres?

Sedl na ni ve Wimbledonu, který je pro ni specifický. Strašně moc chce uspět. Ale v New Yorku to zvládla výborně. Proti Wickmayerové dala hned na začátku dvě tři esa. Viděl jsem pokrok. Bohužel pak natrefila na holku, která se dostala do neskutečného laufu. Kdyby měla větší štěstí na los, mohla projít do druhého týdne a zase by si věřila víc. Ale to jsou kdyby, na ty se nehraje.

Říká se, že jak hráč stárne, připouští si tlak víc, protože se mu kariéra krátí. Máte podobnou zkušenost?

Já měl už ve čtyřiadvaceti děti, spíš jsem se staral, abych uživil rodinu. Ocitl jsem se pod jiným tlakem než Péťa. Ani ona v tom není sama, nejlepší hráčky prožívají to samé. Mluvil jsem tady s kamarádkou Halepové a ta vyprávěla, jak je Simona šťastná, že má letos po grandslamech. Vidím taky na ostatních hvězdách, že se v prvních kolech trápí. Kdo přežije, setřese nervozitu a postupně se zvedne. A od osmifinále či čtvrtfinále už pak jsou těžko k poražení. Já si myslím, že se Petra postupně zlepšuje. US Open letos ze všech grandslamů určitě zvládla mentálně nejlíp. Doufejme, že příští rok bude zase lepší.

Na WTA Tour se dere nová generace svalnatých ranařek typu Sabalenkové. Petře bude devětadvacet. Může to mezi nimi mít v nové sezoně zase o něco těžší?

Může. Taky jí bylo jedenadvacet, když poprvé vyhrála Wimbledon. Lidi koukali, jak se všemi zametala, zabíjela všechny míče. Na to se tenista musí připravit. Podívejte se na chlapy - zkušení třicátníci mladíky skoro k ničemu nepustí. Jen se Petra musí obrnit, nepanikařit. Pokud soupeřka jeden set ustřílí, musí v sobě mít pořád vnitřní víru. Díky ní je třeba Serena Williamsová Serenou Williamsovou. Pevně věřím, že Péťa začne používat svoji vyzrálost a na grandslamu se ještě prosadí.

Letos často postupuje do závěrů akcí a leckdy působí vyčerpaně. Snížíte počet jejích startů?

Minulý rok končila dvacátá devátá na žebříčku, potřebovala nahrát zápasy. Pak jich bylo moře. Příště ubereme turnaje, aby měla víc času na přípravu i odpočinek. A chce to s sebou víc vozit fyzioterapeuta. Zdravé tělo je základ.

Mluvíte spolu o budoucnosti? Jak dlouho ještě chce hrát?

Nijak zvlášť to nerozebíráme. Ale vím, že má před sebou vidinu olympiády v Tokiu. Na ní chce být.