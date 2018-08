Když Kvitová právě netluče do míčků. Herecké role, golf i sexy pózy

Pak se dvojnásobná wimbledonská šampionka na chvíli stane herečkou, modelkou, případně na chviličku vymění raketu za golfovou hůl. O nevšedních zážitcích promluvila Petra Kvitová v poněkud rozvernějším rozhovoru na US Open.

Objevila jste se v seriálu Ordinace v růžové zahradě. Jaké bylo natáčení?

Od té doby mi nepřišla žádná další nabídka, což absolutně nechápu! (hlasitě se směje)

Bavila vás práce na tvorbě vašeho oblíbeného seriálu?

Ano! Pro mě to byla výborná zkušenost. Bála jsem se, že ostatním scény zkazím, že tam kvůli mně budou strašně dlouho. První natáčecí den se odehrával jenom na tenise, což mi bylo příjemnější.

A ten druhý?

To už jsme byli v ordinaci, kde jsem měla víc textu. Trochu jsem se do něj motala, takže se něco upravilo. Snad jsem roli nějak zvládla. A hlavně jsem tolik nezdržovala... Jinak to bylo super! Petra Rychlého znám už delší dobu, ale poznala jsem i další herce a zákulisí. Hezký!

Jaké jste měla na svůj výkon ohlasy?

Moc se jich ke mně nedoneslo. (vesele) Na nějakou hereckou cenu to zřejmě nebylo.

Před kamerou jste se ale objevila ještě v reklamě na mobilního operátora.

Ano, moje slavná mávací scéna.

Jak dlouho jste ji pilovali?

Zhruba týden... Ne, asi dvě hodiny. V Peci pod Sněžkou. Tvůrci mě patrně viděli v Ordinaci, tak mi dali vyloženě velký prostor! Byla to legrace. Obecně mi tahle reklama připadá hodně srandovní.

Potkala jste se přímo s Jiřím Langmajerem, Kryštofem Hádkem a dalším svérázným osazenstvem Hotelu Růženka?

Ne, vůbec. Točili mě úplně zvlášť. Škoda.

V komických klipech pro WTA, které vznikají při turnaji v New Havenu, jste vystupovala například jako odbornice na astronomii. Připadáte si mezi ostatními tenistkami jako mazačka?

Myslíte, že se jako zlepšuju, jo? Asi potřebuju herectví víc cvičit, no... Je fakt, že v New Havenu už třetí rok po sobě vymysleli legrační video. Mají jednoho šikovného kluka, který to má na povel.

Jaké bylo nedávné odvážné focení pro časopis Elle?

Úplně jiné, než nač jsem zvyklá. Paní fotografka vymyslela, že to bude retro-sexy-nevímco. Když mě malovali a dělali mi vlasy, připadala jsem si spíš jako boxerka. Ale ve finále to vyšlo docela hezky.

Další dojmy z pózování?

Bylo delší, než jsem předpokládala. Fotilo se ve starém tenisovém klubu na Letné. Poslední záběry vznikaly na antuce, kterou jsem pak měla úplně všude. Stačí mi, když ji normálně mám na ponožkách a trochu na ruce. Ale jinak fajn.

Připadala jste si jako svůdnice?

Tak jsem si teda vůbec nepřipadala. Chodila jsem tam v plavkách, lidi na mě koukali.

Zjevně vám to slušelo.

Děkuju. To víte, co se nepovedlo, tak na počítači vyretušovali.

Mimochodem, viděl jsem dobře na Twitteru, že jste si v Cincinnati vyzkoušela golf?

Viděl jste dobře, ale neptejte se, jak mi to šlo.

Pardon, musím. Jak?

Špatně. (Kouč) Jirka Vaněk se mi snažil radit, ale moc neuspěl.

Ze snímku se nedalo poznat, zda jste pouze na odpališti, nebo jestli jste se dostala i na hřiště. Takže?

Byla to spíš taková zábava, nazývá se Topgolf. Obcházíte stanoviště, na kterých servírují jídlo a pití. Do toho pinkáte golf, trefujete terče, dostáváte body. Jirka Fencl (trenér Lucie Hradecké) zbožňuje golf, takže byl nejvíc nadšený. Já mu neholduju a podle toho vypadalo moje skóre. Musím se zlepšit. Potřebuju trenéra!

Jakou neobvyklou aktivitu byste si ráda vyzkoušela? Co zpěv? Tanec?

Ne, prosím vás. Zpívat a tančit nikdy.

Takže do televizního StarDance vás nikdy nenalákají?

Věřím, že bych se mohla ty tance naučit. Musela bych je vydřít. Ale sama od sebe někde trsat? To se stydím. To mi nejde.

Často jste na očích, trmácíte se po světě. Jak ráda jste doma, úplně v klidu?

Moc! Nejradši se schovám. V obýváku si zapálím svíčku, rozvalím se na gauči, pustím si televizi a jenom koukám do blba.